Gewezen N-VA-voorzitter Kortrijk komt Vlaams Belang Kortrijk versterken

Marniek De Bruyne, voormalig voorzitter van N-VA Kortrijk, treedt toe tot het bestuur van de lokale afdeling van het Vlaams Belang. Marniek De Bruyne zal mee instaan voor de inhoudelijke verruiming van de Kortrijkse oppositiepartij.

Marniek De Bruyne (62) was een tijdlang actief als voorzitter van N-VA Kortrijk en later ook de gangmaker achter de onafhankelijke politieke beweging Kortrijk Vooruit, niet te verwarren met de socialistische partij die de benaming later overnam. “Ik ken ondertussen de Kortrijkse lokale politiek zeer goed. Ook het lot van de senioren ligt mij nauw aan het hart. Ik volg heel wat politieke dossiers van dichtbij op en was, als buurtbewoner, onder andere actief in het buurtcomité tegen de Kortrijkse mega-moskee”, zegt De Bruyne.

“Of het nu gaat over de knip in de Driekerkenstraat in Bissegem, het detentiehuis op Hoog-Kortrijk of het mobiliteitsbeleid in de binnenstad, er is een rode draad: een totaal gebrek aan inspraak door de inwoners van onze stad. Het Vlaams Belang is in Kortrijk de enige partij die echt oppositie voert tegen dit stadsbestuur van liberalen, N-VA en socialisten. Als Vlaamsgezinde is het dan ook logisch dat ik mee mijn schouders steek onder de enige Vlaams-Nationale partij die ons land rijk is.”

Ambitie

Vlaams Belang heeft de ambitie om mee te besturen, ook in Kortrijk. “Marniek De Bruyne zat mee aan de onderhandelingstafel in 2012 toen de, nog steeds besturende, Kortrijkse stadscoalitie werd beklonken. Zijn ervaring met de coalitieonderhandelingen is een aanzienlijke versterking van onze partij richting de belangrijke gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Het is de bedoeling om Marniek, na 2024, mee in de gemeenteraad te brengen en zo het inhoudelijk werk nog verder te versterken”, duidt Wouter Vermeersch als volksvertegenwoordiger en fractieleider in Kortrijk.