Gewezen elektrozaak in Wervik gaat plat, herenhuis ernaast wordt gerenoveerd: “Meer plaats voor groepswonen”

De gewezen elektrozaak van Patrick Desmyter en Charline Collie in de Molenstraat wordt afgebroken. Er komt een nieuwbouw, en het herenhuis ernaast wordt gerenoveerd. Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik voorziet er twintig kamers voor groepswonen, met een budget van 3,5 miljoen euro.

Het toenmalige OCMW begon in 2014 met groepswonen in het gewezen Sint-Janshospitaal op de Steenakker. Het is er ondertussen een succesverhaal.

In De Compagnie wonen nu twintig mensen met een beginnende zorgvraag volgens de principes van ‘studenten op kot’. Het begon met vijf kamers. Ondertussen kwamen er eerst vier en dan nog eens negen kamers bij. Groepswonen voor senioren is een tussenstap tussen thuis zelfstandig wonen en verhuizen naar een rusthuis.

De bewoners die dat willen, kunnen samen eten, samen televisie kijken en deelnemen aan activiteiten. De bewoners zijn vrij in hun doen en laten, en kunnen bijvoorbeeld ook naar een tearoom of café. “Dit project onderging door de jaren heen al diverse aanpassingen, maar nu menen we een innovatieve woonvorm ontwikkeld te hebben die een antwoord biedt voor veel burgers die al wat zorg behoeven, maar nog niet klaar zijn voor een opname in een woonzorgcentrum”, zegt voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het WZBW. “Groepswonen is een heel goed wapen tegen eenzaamheid.”

“Groepswonen is voor mensen die al wat zorg nodig hebben maar nog niet klaar zijn voor een woonzorg- centrum”- Lien Deblaere (WZBW)

Tuin meerwaarde

“De aankoop van het pand bood een heel mooie opportuniteit voor het WZBW om de bestaande site in het Sint-Janshospitaal uit te breiden. De achterkant van het pand komt uit op onze eigendom. De mooie tuin die bij het pand hoort zal zeker ook voor de bewoners van het groepswonen een meerwaarde zijn. Hun achterdeur komt er bij wijze van spreken op uit. Dit was een kans die we niet mochten laten liggen. Een once in a lifetime kans, zoiets.”

“Het groepswonen is een passend antwoord op de beginnende zorgvraag van een specifieke doelgroep. Onze accommodatie in de Molenstraat biedt mogelijkheden om dit concept verder uit te bouwen en meer klanten en doelgroepen te bereiken.”

Er komen maar liefst twintig kamers bij. De Koning Boudewijnstichting zal fondsen voorzien via het Fonds Generet, dat prachtige gebouwen, al dan niet beschermd, wil ombouwen tot woningen voor ouderen of geïsoleerde mensen. Ons project groepswonen speelt hier perfect op in.

De voormalige woning waarvan Huib Hoste architect was zal zoveel mogelijk in haar oude glorie hersteld worden. We kunnen een rechtstreekse verbinding maken naar de twee sites groepswonen.” Huib Hoste was een vooruitstrevende architect die als pionier van het Belgisch modernisme beschouwd wordt en daarmee als een van de belangrijkste Vlaamse bouwmeesters uit het begin van de 20ste eeuw geldt.

Aanvankelijk was een van de denkpistes om in de Molenstraat personen met een beperking te huisvesten.

“Het project was financieel niet haalbaar voor de partners waarmee we gesproken hebben”, vertelt ze. “Er werden drie mogelijke partners geselecteerd aan wie wij een basisvoorstel bezorgd hebben. Men kon moeilijk inschatten of het aanbod aan kamers snel ging ingevuld geraken door de doelgroep. Probleem is dat er veel mensen met een beperking nog wachten op de toekenning van een persoonsvolgend budget, en dus op de wachtlijst staan.”

Wachten op subsidies

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend bij de stad, en er volgt een openbaar onderzoek. “Ook zijn we nog altijd in blijde verwachting van het nieuws hoeveel subsidie we via het Fonds Generet krijgen”, aldus Lien Deblaere. “We kregen bevestiging dat het ons project genegen is. Onze algemeen directeur Myriam Delodderen en de architect Jürgen Michiels gingen midden augustus ons dossier verdedigen in Brussel. De subsidie zal enkel betrekking hebben op de renovatie aan het huis naast de leegstaande winkel. De nieuwbouw komt niet in aanmerking voor subsidie via dit fonds.”

Vijf van de acht garages achteraan worden afgebroken.