Roger Catrysse is overleden op 78-jarige leeftijd. Hij was 18 jaar gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Blankenberge. “Velen van hen kennen hem als Roger van ‘t Craeyenest”, laat zoon Jan weten op sociale media.

“Onze dank is groot voor de stortvloed aan lieve en troostende woorden”, aldus Jan. “Hoewel deze Vlaamse leeuw zijn laatste brul heeft gegeven blijven zijn Vlaamse principes voor altijd onverwoestbaar. Vaarwel papa!”

Details over de uitvaartplechtigheid volgen binnenkort.