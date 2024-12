Gevolgen zinderen tot op vandaag nog na: Burgemeesters van Tielt en Meulebeke niet samen op één lijst

2024 was wederom een bijzonder bewogen jaar in Tielt, waarbij verschillende grote nieuwsfeiten de revue passeerden. Zo werd het mobiliteitsplan bijgestuurd na felle kritiek, ging de langverwachte uitbreiding van Industriezone Noord van start en werd de knip op de Markt permanent. Maar hét nieuws van 2024? Dat was toch het feit dat de twee burgemeesters van fusiepartners Tielt en Meulebeke niet samen op één lijst stonden.

Toen we op 18 maart 2024 door de Meulebeekse burgemeester uitgenodigd werden voor een persconferentie in de Shamrock naar aanleiding van een ‘nieuw politiek project’, hadden we verwacht daar ook de Tieltse CD&V te zien. Het lag namelijk voor de hand dat de twee meerderheidspartijen van Tielt en Meulebeke samen met één lijst naar de kiezer zouden trekken. Die lijst zou per slot van rekening sowieso de grootste worden en misschien zelfs een absolute meerderheid halen. Vannieuwenhuyze en Verwilst zouden dan bijvoorbeeld halfweg de burgemeesterssjerp van de nieuwe fusiestad zelfs kunnen wisselen en zo allebei een tijdje burgemeester zijn. Een eenvoudige en logische oplossing.

Niets van. In de plaats van met Vannieuwenhuyze stond Verwilst die avond te keuvelen met Veerle Vervaeke (van de Tieltse liberalen, die in de oppositie zitten) en met Benedict Van Staen (van N-VA Tielt-Meulebeke). Samen met de Meulebeekse Lijst Van de Burgemeester vormden de drie ‘Team Burgemeester’. Een politiek bommetje om u tegen te zeggen. En een complete verrassing voor CD&V Tielt, die van ‘verraad’ sprak. Verwilst ging als lijsttrekker dus rechtstreeks de strijd aan om de sjerp met zijn ambtsgenoot Luc Vannieuwenhuyze. En dat terwijl de twee burgemeesters vorig jaar elkaar nog hartelijk de hand schudden toen de fusie aangekondigd werd. De gesprekken tussen CD&V en Lijst Van de Burgemeester zouden grondig fout gelopen zijn toen bleek dat er voorakkoord was tussen CD&V Tielt en Iedereen Telt, al ontkent die laatste partij dat.

Valse flyers

De gevolgen zinderen tot op vandaag nog na. We kregen een erg harde kiescampagne, waarbij de persoon van Dirk Verwilst op verschillende manieren aangevallen werd. Er werden zelfs valse flyers verspreid in naam van de partij van Verwilst. Ook de maandenlange onbestuurbaarheid van Meulebeke en het feit dat Verwilst nog steeds een proces over mogelijke belangenvermenging boven het hoofd heeft hangen werden voortdurend aangehaald tijdens de campagne, vooral uit de hoek van CD&V en Iedereen Telt. Toch trok Team Burgemeester op 13 oktober aan het langste eind, niet in het minst omdat er veel meer Meulebekenaars gingen stemmen dan Tieltenaars. Maar een absolute meerderheid haalde de Meulebeekse burgemeester niet. Dus was het op verkiezingsavond eigenlijk al duidelijk dat het voor Team Burgemeester nagenoeg onmogelijk was een meerderheid van de zitjes in de gemeenteraad te krijgen. Want daar heeft Verwilst CD&V of Iedereen Telt voor nodig. De vijand.

Vier dagen na de verkiezingen sturen CD&V, Iedereen Telt en Vooruit een persbericht de wereld in waarin te lezen stond dat zij samen een nieuwe meerderheid willen vormen in de fusiestad. Verdere gesprekken met Team Burgemeester zijn zinloos en de partij wordt veroordeeld tot zes jaar oppositie. Verwilst en de zijnen zijn diep teleurgesteld. “Dit is de democratie op de brandstapel gooien”, zegt Verwilst. Veel Meulebekenaars, die vrezen opgeslorpt te worden door het grotere Tielt, zijn het daarmee eens. Ook heel wat Tieltse handelaars, die geloven dat het ondernemerschap van Verwilst de stad een nieuwe dynamiek kan geven, vrezen voor de toekomst. De onvrede leidt tot een ‘Mars voor Rechtvaardigheid’ aan de Hallentoren, waarbij Dirk Verwilst van op een hoogtewerker zowat 300 boze sympathisanten toespreekt. “Meulebeke heeft z’n stem duidelijk laten horen, terwijl er in Tielt veel minder mensen gaan stemmen zijn. Ik kan met opgeheven hoofd door de straten lopen. Vannieuwenhuyze niet. Men koos duidelijk voor vernieuwing. Maar dat kreeg de kiezer niet. We hadden met het oog op de fusie moeten verbinden, niet verdelen.”

Door de hogere opkomst in de berengemeente zitten er straks 16 Meulebekenaars en 15 Tieltenaars in de nieuwe gemeenteraad van de fusiestad. Het zal aan de nieuwe gemeenteraad zijn, en aan het nieuwe schepencollege onder Luc Vannieuwenhuyze, om een blad om te slaan en in de komende zes jaar alsnog die verbinding te bewerkstelligen. (SV)