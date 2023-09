Georges Decoene maakt op zijn 81 comeback in de Roeselaarse gemeenteraad: “Genoeg tijd om nog van mij te laten horen”

Georges Decoene (81) legde maandagavond de eed af als gemeenteraadslid. Hij neemt de plaats in van Justine Pillaert die naar Harelbeke is verhuisd. Hij kon in het verleden al heel wat verwezenlijken in de Rodenbachstad. Als directeur van het Stedelijk Ziekenhuis, OCMW-secretaris of schepen voor de stad.

Justine Pillaert wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Georges Decoene (81). In 1970 maakte hij al een eerste keer een entree voor de toenmalige CVP. “Ik was 28 en meteen schepen met jeugd, onderwijs en cultuur als bevoegdheden”, vertelt Georges. “Dat heb ik gedaan tot 1976. Op dat moment stond ik voor de keuze. Mijn functie als directeur van het Stedelijk Ziekenhuis of schepen. Als directeur was de verdienste op dat moment een pak beter dan als schepen en met drie kinderen was de keuze snel gemaakt.” Hij zetelde wel nog vier jaar in de provincieraad. “Het zag er zelfs even naar uit dat ik gedeputeerde zou worden, maar dat werd meermaals intern afgeblokt.”

Met de start van het OCMW ging hij aan de slag als OCMW-secretaris waarbij hij een grote verdienste had. In 2012 maakte hij dan zijn comeback in de politiek. “Mijn vader was 16 jaar schepen en 14 jaar burgemeester in Ledegem, dus de microbe zat er al van jongs af aan in. Ditmaal kwam ik op voor de N-VA en werd verkozen. Ik heb er toen voor gekozen om in de OCMW-raad te zetelen. Bij de laatste verkiezingen was ik er net niet bij. Maar toen de vraag gesteld werd om Justine te vervangen heb ik geen moment moeten twijfelen. Ik volg het politieke landschap nog op de voet, luister naar de mensen en probeer op basis daarvan een mening naar voren te brengen. Ik zal me vooral bezighouden met mobiliteit en de sociale thema’s. Het is maar anderhalf jaar meer, maar genoeg om nog van mij te laten horen!”

Dat hij met zijn 81 meteen het oudste raadslid is, maakt hem niet zoveel uit. “Ik ben nog mee met alles en ben erg sportief, ik tennis, doe spinning en fiets, dat helpt om gezond te blijven.” (TD)