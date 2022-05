Gemeenteschool drijft kleine wig tussen Gemeentebelangen en CD&V in Alveringem

Onverwachte wending op de gemeenteraad van donderdag 19 mei. Coalitiepartner CD&V onthield zich bij de stemming over de vraag van de gemeenteschool naar 22 extra lesuren. Gemeentebelangen – partij van de burgemeester – wist niet van die demarche en reageerde ‘not amused’.

In hoofdgemeente Alveringem liggen twee scholen op nauwelijks 300 meter van elkaar: Spelenderwijs die gemeentelijk onderwijs is en de Verrekijker die tot de katholieke koepel behoort. Het spreekt voor zich dat beide directies ijveren voor kinderen, maar voorts loopt de verstandhouding goed.

Het grote verschil tussen beide scholen is dat Spelenderwijs bij onoplosbare problemen en noden slechts een telefoontje naar de burgemeester hoeft te maken en dat de vraag binnen de week op het schepencollege belandt.

De vrije basisschool in de Hoogstraat daarentegen moet doorgaans een pak langer wachten op financiële middelen of kan bij mankementen in pakweg een klaslokaal niet even snel een beroep doen op gemeentearbeiders.

Extra

Op de gemeenteraad van donderdag 19 mei was het opnieuw zo ver. Gemeenteschool Spelenderwijs vraagt voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw extra lesuren aan. Geen vijftien, zoals dat de laatste jaren vaak het geval was, maar 22.

Beleidspartij CD&V – in Alveringem samen met Gemeentebelangen aan de macht – kreeg daar gaandeweg onder druk van haar achterban een probleem mee en schepen Sylvie Thieren (CD&V) vroeg goed 1 week voor de gemeenteraad aan burgemeester Liefooghe om het agendapunt een maand uit te stellen. Liefooghe vond dat niet wijs omdat Spelenderwijs in dat geval pas eind juni een beslissing zou horen.

Op het laatste schepencollege voor de gemeenteraad uitte schepen Thieren opnieuw haar frustratie, zij het vaag. De frustratie werd niet doorgesproken en er werd geen eindconclusie uitgesproken. Het schepencollege ging uiteen met de uitspraak van CD&V schepen Jacques Blanckaert “dat CD&V intern nog zou overleggen.”

Grenzen

Gemeentebelangen hoorde niets meer van de coalitiepartner tot schepen Sylvie Thieren op de gemeenteraad net voor de stemming het woord nam en de onthouding van haar partij over dit punt aankondigde. “Vorig jaar vroeg Spelenderwijs nog 15 extra lestijden aan de gemeente.

Dit jaar zijn dat er al 22. We zijn akkoord dat men klassen wil ontdubbelen om kwaliteitsvol onderwijs te geven, maar er zijn grenzen aan alles. Vijftien extra lestijden kosten 25.000 euro, nog eens 7 extra lestijden 10.000 euro. Het leerlingenaantal in Spelenderwijs is dit schooljaar omhoog gegaan.

Dat houdt ook in dat de school van het ministerie meer financiële middelen krijgt. Wij willen de kerk in het midden houden ten aanzien van de vrije basisschool en onthouden ons”, sprak Sylvie Thieren.

Not amused

Hoewel het stemgedrag van CD&V geen impact had op het uiteindelijke resultaat – stemmen van onthouding tellen niet mee – was Gemeentebelangen na afloop van de raad ‘not amused’.

“Directeur Julie Paelinck is haar vraag naar 22 extra lestijden 14 dagen geleden grondig komen uitleggen op het schepencollege”, reageert burgemeester Liefooghe. “De uitleg is te gedetailleerd voor de krant, maar haar vraag is perfect te verantwoorden. Daarom ook zeggen wij toe. Ik betreur de gebrekkige communicatie van CD&V in deze. Een lid van het schepencollege moet – los van zijn of haar ideologie – zorgen voor de school waarvoor men verantwoordelijk is.”

“CD&V vergeet hier even dat de gemeente zelfs meer dan het nodige doet voor de vrije basisscholen”, treedt schepen Karolien Avonture haar burgemeester bij. “Wij betalen het busvervoer van en naar het zwembad en de bieb én ook de voor –en naschoolse kinderopvang in Leisele en Stavele. Dat zijn hoge facturen en het zijn kinderen van de vrije basisscholen die daar gebruik van maken”, stipt Karolien Avonture aan.

(Anne Bovyn)