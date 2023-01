Gemeenteraadslid Tine Soens (Vooruit) dient een voorstel tot beslissing in voor Olivier Vandecasteele

Maandag op de gemeenteraad dient Vooruit samen met andere partijen een voorstel tot beslissing in voor Aalbeekse Olivier Vandecasteele.

“We willen onze steun verlenen aan de familie van Olivier en Iran oproepen hem onmiddellijk vrij te laten. Zijn veiligheid en welzijn moeten we als absolute prioriteit blijven beschouwen en alles op alles zetten voor zijn veilige terugkeer. We roepen op tot een onafhankelijk, doeltreffend en onpartijdig onderzoek naar de betrokkenen bij de mensenrechtenschendingen tegen Olivier en dat zij berecht worden in een eerlijk proces”, aldus Tine.

Foltering en mishandelingen

Olivier werd op 24 februari 2022 gearresteerd door de agenten van de Revolutionaire Garde van Iran. Hij werkte zes jaar in het land voor een humanitaire organisatie en was op dat moment in Iran om zijn appartement leeg te halen. Hij verbleef eerst in de beruchte Evin-gevangenis. Daar werd hij slachtoffer van foltering en andere mishandelingen. Hij werd ook lange tijd in een isoleercel opgesloten. Hij kreeg geen advocaat om hem bij te staan tijdens de ondervragingen. In augustus werd hij overgebracht naar een onbekende locatie waar hij in een keldercel zit zonder daglicht of frisse lucht. Sinds november is hij in hongerstaking uit protest tegen zijn voortdurende willekeurige detentie. Op 14 december werd duidelijk dat hij veroordeeld werd tot 28 jaar cel. “Er is geen informatie bekend over de aanklachten, noch over het vonnis zelf. In een consulaire meeting op 28 november werd het nieuws door Olivier zelf verteld. Hij zei dat hij naar een rechtbank was gebracht en werd veroordeeld, zonder bijstand van een advocaat van zijn keuze. Later verscheen in de Iraanse pers dat hij veroordeeld zou zijn tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen”, vertelt Tine.

Bij het voorstel roepen de partijen ook op om de petitie van Amnesty International te ondertekenen die eveneens pleit voor de onmiddellijke verlating van Olivier. “Volgens de Belgische minister van Justitie is er een rechtstreeks verband tussen Vandecasteeles arrestatie en de veroordeling in België van een Iraanse ex-diplomaat voor een terroristisch misdrijf. Dit voedt de bezorgdheid dat Vandecasteele arbitrair wordt vastgehouden om als pasmunt te worden gebruikt door de Iraanse autoriteiten”, staat te lezen in de petitie. “Met het voorstel vragen we aan de Vlaamse en Federale Regering om in al hun contacten met de Iraanse autoriteiten de vrijlating van Olivier Vandecasteele te bepleiten”, besluit Tine.