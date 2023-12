Gemeenteraadslid Johan Deneut (61) uit Wervik neemt ontslag: pluszoon Hannes Decorte volgt hem op

Gemeenteraadslid Johan Deneut (Vooruit) uit Wervik diende zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Zijn pluszoon Hannes Decorte (45) volgt hem op. Hannes is de voorzitter van de turnclub We Gym Togheter. Voor de nieuwe turnzaal Ter Linde in Geluwe maakte hij met succes het subsidiedossier op. Met Johan Deneut (61) verdwijnt alvast een opmerkelijk figuur uit de gemeenteraad….

Kinesist Johan Deneut stapte op zijn vijftigste in de politiek toen hij voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 kandidaat was op de lijst van de toenmalige SP.A (nu Vooruit, red.). Johan Deneut is een ex-speler van Eendracht Wervik. Hij had vroeger een kinesistenpraktijk op de hoek van de Molen- en Speldenstraat.

Opmerkelijke figuur

Johan Deneut kwam na de vorige verkiezingen als opvolger in de gemeenteraad. De uittredende burgemeester Johnny Goos (SP.A) zaliger nam toen zijn mandaat als gemeenteraadslid niet op. Johan Deneut kwam tijdens de gemeenteraad een paar keer opmerkelijk tussen. Zo was hij, omwille van het milieu, geen voorstander van de aanleg van een kunstgrasveld voor Eendracht Wervik. Al keurde hij de beslissing wel goed.

Samen met zijn partner Christine Decorte, coördinator Chris Voet en vele tientallen vrijwilligers zet Johan zich hard in voor de burgerbeweging Proper Wervik.

Johan zal zich verder achter de schermen blijven inzetten voor Vooruit. Hij blijft ook lid van het partijbestuur

“Johan maakt plaats voor een jonger persoon die hij volop de kans wil bieden om de toekomst van onze partij en onze stad verder te laten uitbouwen”, aldus burgemeester en partijgenoot Youro Casier. “Johan zal zich verder achter de schermen blijven inzetten voor Vooruit. Hij blijft ook lid van het partijbestuur. Johan wenst ook de partij te danken voor het vertrouwen en de ondersteuning.”

Jonge opvolger

Hannes Decorte (45) is IT-consultant. Als vrijwilliger werkte hij doorheen de jaren mee aan verschillende WK’s gymnastiek, internationale wedstrijden, gymgala’s en Rock op het Plein. Hij woonde al vaak de gemeenteraad bij in het publiek.

In het begin van de gemeenteraad legt Hannes Decorte volgende week dinsdag de eed af als nieuw gemeenteraadslid.