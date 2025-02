Zwevegem ruilt Priesterage voor Café Sint-Amand

In de gemeenteraad van maandag werd de principiële goedkeuring gegeven voor het ruilen van de Priesterage, een beschermd monument in de Deerlijkstraat, met het vroegere café Sint-Amand in de Sint-Amandstraat in Zwevegem.

Het was burgemeester Isabelle Degezelle die het punt mocht toelichten. “Er zijn heel wat onderhandelingen gevoerd met het oog op een ruiling van die onroerende goederen.”, begon ze.

Café Sint-Amand is volgens het bestemmingsplan van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Bekaertstraat’, gelegen in de ‘zone voor wonen met nabestemming sociaal wonen/gemeenschapsvoorzieningen’. De burgemeester noemde het een opportuniteit voor de gemeente omdat het café en bijhorende parking, palen aan het woonzorgcentrum Sint-Amand en daardoor dus uitbreidingsmogelijkheden creëren voor het WZC.

De Priesterage is een beschermd monument en een gebouw met erfgoedkarakter. Het is opgenomen in het RUP ‘Bekaertsite-Blokkestraat’, en gelegen in de ‘zone voor wonen in ruime zin’. Vermoedelijk dateert het huidige gebouw van de 16de eeuw, maar er werden al diverse verbouwingen uitgevoerd. “Op vandaag komt deze erfgoedparel niet volledig tot zijn recht, gezien er heel wat renovatiewerken dienen te gebeuren. Nu is vennootschap Leonverimmo bereid om café Sint-Amand te ruilen voor de Priesterage. Ze zijn zelfs bereid om 750.000 tot 800.000 euro te investeren om van de Priesterage opnieuw een pareltje te maken. Concreet wil men er het uithangbord van brouwerij Verhaeghe van maken, als een betere taverne. Deze zal dan ook publiekelijk toegankelijk zijn. Zo krijgt dit stukje erfgoed een grote meerwaarde zonder dat de gemeente er zelf dient in te investeren.”, aldus de burgemeester.

Alle oppositiepartijen stonden achter het plan om te ruilen en stemden, op Zwevegem Plus na, ook voor. Zwevegem Plus was ook te vinden voor de ruil, maar onthield zich bij de stemming omdat er volgens hen nog enkele onduidelijkheden waren. Het ging maandag om een principiële goedkeuring zodat de ruiling verder kan uitgewerkt en de akte opgesteld worden.