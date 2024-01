Zwevegem bundelt klachten over De Lijn: “De kracht van een gebundelde klacht is veel groter dan deze van een individuele”

De gemeente Zwevegem zal alle klachten rond de nieuwe dienstregeling van De Lijn verzamelen en dan overmaken aan De Lijn. Zo hoopt men meer druk te kunnen uitoefenen op de vervoersmaatschappij.

Het punt werd op de gemeenteraad aangehaald door Brigitte Desmet (CD&V) die namens de meerderheidsfracties vroeg om over de partijgrenzen heen, een protestbrief samen met de klachten van de burgers over te maken aan De Lijn.

Schepen van mobiliteit, Dirk Desmet (CD&V) zei dat reeds begin 2023 een bilateraal overleg werd georganiseerd. “Het was toen al duidelijk dat bij De Lijn er niet veel meer kon bijgestuurd worden. We zijn blijven opvolgen, maar de conclusie was dat we het sterkst konden inzetten op de vaststellingen eens het plan ingevoerd werd, en dan klaar staan om met gefundeerde argumenten bijsturingen door te voeren. Het kan bijvoorbeeld niet zijn dat er tussen Sint-Lodewijk en Otegem geen haltes zijn.”

Sterker signaal

Eens het plan ingevoerd, werden vanuit de gemeente een aantal zaken gelanceerd. “De kracht van een gebundelde klacht is veel groter dan deze van een individuele. Vandaar dat we initiatieven genomen hebben en men via de website van de gemeente zijn ongenoegen kan laten blijken. Er werden ook flyers verspreid zodat mensen die minder digitaal kunnen werken, toch hun ongenoegen kunnen laten blijken.”

Om nog meer kracht bij te zetten zal men over de politieke grenzen heen alles verwerken, bundelen en aanbevelingen doen. Er zou met alle fractieleiders ergens in februari samengekomen worden, want volgens de schepen heeft men nu al een hele lijst opmerkingen.