Zulte overweegt aankoop van 15 tot 20 serviceflats van villa Wybo

De oude villa Wybo langs de Staatsbaan in Zulte werd enkele jaren geleden omringd door appartementsblokken met daarin 42 seniorenflats. Op vandaag zijn er daar amper 17 van bewoond. Henk Heyerick (CD&V) vroeg de gemeenteraad om te onderzoeken of de gemeente een aantal van de appartementen kan opkopen om later betaalbaar te verhuren.

Villa Wybo heeft al een bewogen geschiedenis achter de rug, niet in het minst in de recente jaren. Het gebouw dateert uit 1928 en werd oorspronkelijk bewoond door een broer van de bekende toneelauteur Gaston Martens. De villa is opgenomen in een lijst van erfgoed maar niet uitdrukkelijk beschermd. In 2003 overleed de laatste bewoonster. Het gebouw stond nadien bijna tien jaar leeg tot een groep circusartiesten zich er vestigde in ruil voor wat opknapwerken.

In 2014 moesten ze de villa verlaten, die zou eindelijk een nieuwe bestemming krijgen. Even was er zelfs sprake om het gebouw af te breken om plaats te maken voor een Aldi-supermarkt. Ex-burgemeester Henk Heyerick bracht op de gemeenteraad in herinnering dat dit plan nog onder zijn bestuur afgekeurd werd. In plaats daarvan zouden er rondom de villa assistentiewoningen voor senioren komen. In de villa zelf zouden de bewoners allerlei faciliteiten vinden zoals een polyvalente zaal, een kapsalon en een brasserie. Uiteindelijk werd enkel dit laatste bewaarheid. In 2019 opende restaurant Wybo de deuren.

Aankoop

Ook daar zouden geregeld activiteiten voor de bewoners van de omliggende flats georganiseerd worden maar daar kwam weinig van in huis, simpelweg omdat er amper bewoners waren. “In 2017 werd het eerste appartement verhuurd, sindsdien zijn er slechts 17 van de 42 flats bewoond”, zei raadslid Henk Heyerick op de gemeenteraad. “Er is dus al bijna zes jaar leegstand in huisvesting die perfect in orde is. De gemeente heeft hiervoor deels de sleutels in handen. Het is mogelijk om de bestemming van de flats te wijzigen om de verkoop te stimuleren maar dit project werd wel vergund met een duidelijk doel voor ogen.”

“Ik stel daarom voor dat de gemeente onderhandelingen opstart met de eigenaars om te onderzoeken onder welke voorwaarden we 15 of 20 woningen zouden kunnen aankopen. Daarmee kunnen we een betaalbaar huuraanbod voor senioren realiseren, gelijkaardig aan het Moerbeekpark in Zulte of het Sint-Pieterspark in Olsene.”

Burgemeester Simon Lagrange gaf aan dat hij deze mogelijkheid eerst zou laten onderzoeken door de gemeentelijke diensten. (JF)