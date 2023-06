Zulte krijgt nieuwe fiets- en wandelbrug

Op de afgelopen gemeenteraad is de bouw van een nieuwe fiets- en wandelbrug, die de Limnanderdreef zal verbinden met kasteel Te Lake, unaniem goedgekeurd. De totale kostprijs van de brug bedraagt 2,85 miljoen euro maar door allerhande subsidies draagt de gemeente hiervan slechts 770.000 euro. “We moeten nu op deze boot springen of hij zal ons passeren”, zei schepen van Openbare Werken Sophie Delaere.

De fiets- en wandelbrug over de Leie zal een stalen constructie van 99 meter lang en 3,5 meter breed worden met betonnen aanloophellingen. Het ontwerp is erg gelijkaardig aan de recent geopende Vlasbrug tussen Beveren-Leie en Wielsbeke. Aan de kant van kasteel Te Lake komt een uitkijkpunt met zitbanken en een fietsenstalling. Er komt ook een trap aan de buitenzijde die wandelaars rechtstreekse toegang geeft tot de dreef richting het kasteel.

De brug staat al sinds 2009 in het mobiliteitsplan van de gemeente. Toenmalig burgemeester Henk Heyerick (CD&V) benadrukte op de gemeenteraad graag nog eens dat toen ook al de aanzet gegeven werd voor de subsidiëring via het Europese Seine-Schelde project. Naast Europese, zijn er voor het project ook subsidies van de Vlaamse Waterweg en van de provincie Oost-Vlaanderen. Eerder klonk er wat kritiek op de komst van de brug, voornamelijk door de ligging op 500 meter van de brug in de Oeselgemstraat, maar nu werd het project met een minimum aan gemor goedgekeurd.

“We moeten eerlijk zijn: het blijft een duur project”, zei Henk Heyerick. “Of het nu lokale, Vlaamse of Europese centen zijn, het blijven onze centen. Het kon misschien ook met minder middelen maar we blijven het project wel steunen.” Initieel was de kost van de brug geraamd op 2,2 miljoen euro maar in de ontwerpfase werd besloten om het fietspad te verbreden van 3 naar 3,5 meter en er werden in overleg met de lokale landbouwers enkele aanpassingen gedaan om de toegang tot hun velden te blijven garanderen. “We zijn heel fier dat we dit kunnen realiseren”, besloot schepen Delaere. “De brug zal een meerwaarde zijn voor heel Zulte en de omgeving.”

Eind dit jaar zouden de werken, die ongeveer anderhalf jaar zullen duren, kunnen starten. (JF)