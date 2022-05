Zoveelste ‘smeekbede’ van Lendeleedse oppositie voor een werkgroep financiën weer afgewezen

Het gaat goed met de financiën van de gemeente Lendelede, zo blijkt uit de cijfers. “Maar het verschil tussen het budget (raming) en de rekening is vaak te groot zodat de rekening altijd goed uitkomt”, zegt Francis Bonte van Trots op Lendlee. “Maar met een goede rekening is er ook marge om de belastingen te verlagen!”

Als het over financiën, gaat voelt Francis Bonte van Trots op Lendlee zich in zijn sas. Begrijpelijk want in het dagelijkse leven is hij met bedrijfsboekhouding bezig. “Ik blijf erop hameren dat er vaak veel te hoog gebudgetteerd wordt als men nadien de werkelijke cijfers van de rekening bekijkt. Op die manier is de rekening altijd goed. Wat de opbrengsten betreft zie ik dat die hoofdzakelijk uit de belastingen komen. Er is dus volgens onze fractie marge om de personenbelasting te verlagen. De gemeente zou zeker in crisistijden – zoals dat nu het geval is -iets kunnen doen voor de inwoners. Het valt me ook op dat er 2 miljoen voorziene investeringen nog niet uitgevoerd zijn. En ik doe tenslotte nog een keer een oproep voor een soort commissie of werkgroep financiën met vertegenwoordigers uit alle partijen, ook uit de oppositie

Nationale politiek

De N-VA zat grotendeels op dezelfde lijn. Ook schepen Rudy Rommens (CD&V) zat op ‘zijn zelfde lijn als de vorige jaren en gaf daarbij een heel uitgebreid discours met dezelfde argumenten als in de vorige jaren. “We zijn een kleine gemeente, we krijgen advies van, het managementteam, sommige bewoners betaalden al minder belastingen vorig jaar en de meest behoeftigen in de gemeente betalen geen euro belastingen, wat we doen is ons opgelegd door de Vlaamse overheid en ook door Europa… En we hebben nog altijd meer dan 1 miljoen euro, ja bijna 2 miljoen euro in kas. Dan doe je het als gemeente heel goed.”

“Schepen Rudy, als ik je zo bezig hoor dan heb jij toch een carrière in de nationale politiek gemist”, repliceert Francis Bonte. (IB)