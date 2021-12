Zo’n 70 gezinnen kregen in Roeselare al financiële hulp om het hoofd boven water te houden

Zo’n 70 gezinnen hebben tijdens de eerste helft van 2021 al hulp gekregen om financieel rond te geraken. Het is een klein duwtje om de lippen boven water te houden. De stad gaat actief op zoek naar deze mensen.

“Stijgende energieprijzen en brandstofprijzen, meer thuiswerken, minder inkomen door ziekte of quarantaine en ook de rekening aan de kassa stijgt”, horen we van Steven Dewitte (Groen). “Veel hulporganisaties geven het signaal dat bij hen de hulpaanvragen stijgen en drukken hun bezorgdheid uit!”

“Bij veel gezinnen zijn de reserves opgesoupeerd (opgebruikt?) en dat terwijl de koudste maanden voor de deur staan! Wij kennen Roeselare als een stad die zijn inwoners niet in de kou laat staan. Hoe speelt ons welzijnshuis en onze dienst welzijn in op deze situatie? Verhogen we onze capaciteit? Gaan we proactief handelen?”

Schepen Bart Wenes (CD&V): “De prijzen van energiefacturen zijn enorm gestegen en voor mensen die het al moeilijk hebben is dat niet simpel. We proberen te anticiperen en stappen proactief naar die mensen. Dat deden we al voor corona. Daarbij hebben de maatschappelijke werkers elk een wijk en kunnen ze sneller problemen capteren en dat helpt. Per wijk komt er ook één maatschappelijke werker, om de drempel zo laag mogelijk te houden.”

Subsidies

“We hebben verschillende subsidies gekregen om die mensen ook te helpen waardoor zij geen structureel cliënt worden van het Welzijnshuis. Dat zij via een beperkte hulp opnieuw zuurstof of adem krijgen om hun plan te trekken. Bovendien wordt de termijn voor die subsidies verlengd tot eind maart. Dat geeft ons wat meer speelruimte om die mensen nog meer op te zoeken, samen met onderwijsinstellingen en nutsbedrijven die ons signaleren waar er acute problemen zijn. Zo konden we in de eerste helft van 2021 een 70-tal gezinnen helpen. Wat het aantal leefloners betreft, gaat het om 700 mensen. Dat is hetzelfde als in 2020 en 2019 en dat is positief. Wel is het aantal dossiers in begeleiding met meer dan 200 gestegen. Hiervoor gaan we extra personeel aanwerven.”