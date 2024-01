Yves Dekens vervoegt kieslijst Allen 8830: “Wil mijn steentje bijdragen”

Allen 8830 heeft met Yves Dekens een nieuwe naam gelost van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De 50-jarige Gitsenaar werd niet toevallig voorgesteld in Kode Mavu. Het betreft namelijk de ouderlijke woning van Yves, die destijds onder de naam ‘t Kroontje een begrip in de gemeente was.

Yves Dekens is dan ook een bekend gezicht in de gemeente. Hij woont in de Bruggesteenweg en heeft met Gaulthier (18) en Gillain (15) twee zonen. Beroepshalve heeft hij als coördinator van De Oude Melkerij al duizenden mensen in de zaak zien passeren. “Vanuit mijn werkachtergrond heb ik een hart voor mensen met een beperking. Bovendien heb ik heel wat ervaring op organisatorisch niveau.” Daarnaast staat hij bij KVP Gits samen met Bart Coolman in voor de organisatie van de sponsoravond.

Engagement

Yves Dekens stapte zelf naar de partij toe om zijn engagement aan te bieden. “Ik heb heel bewust zelf contact opgenomen met Allen 8830”, verklaart Dekens. “Ik kom hier terecht bij een groep heel fijne mensen en ik ben vereerd dat ik daar deel van mag uitmaken. Ik hoop zelf ook mijn steentje bij te dragen aan de partij.”

Dekens is niet de eerste nieuwe naam die bekend wordt gemaakt bij Allen 8830. Begin juli losten ze met Kristof Soenen en Francis Bral al twee nieuwe gezichten. Eerder kwam de partij ook al naar buiten met het nieuws dat Dimitri Carpentier voor het eerst de lijst zal trekken en dus kandidaat-burgemeester is. Voormalig lijsttrekker en huidig schepen Frederik Sap zal de lijst duwen.

Bij de overige partijen blijft het momenteel nog windstil wat betreft het aankondigen van nieuwe politieke namen. Al liet huidig burgemeester Frederik Demeyere in onze krant eerder wel optekenen dat zijn partij CD&V onder een andere naam naar de kiezer zal trekken. Meer nieuws over de naamgeving en de verdere invulling van de kieslijst volgt in het voorjaar.