Xavier Haspeslagh (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Heuvelland: “Ik ga voor de politiek van het gezond verstand”

Xavier Haspeslagh (35) noemt zichzelf vooral een doener. Hij runt een landbouwbedrijf en gaat ook nog wat werken bij zelfstandigen. “Ook de vorige keer deed ik al mee voor CD&V. Toen was ik niet verkozen, nu wel. En daar ben ik heel tevreden mee. Ik zal nu zeker de nodige tijd vrijmaken voor mijn politiek engagement. Landbouw is mijn eerste prioriteit, want Heuvelland is nog altijd een echte landbouwgemeente. Verder heb ik ook interesse in technische zaken en bouw. Maar ik wil in de gemeenteraad vooral de stem zijn van het gezond verstand.” Xavier behaalde 366 stemmen. Hij is getrouwd met Inge Morlion en de vader van drie zonen. Ze voetballen alle drie bij Voormezele, waar Xavier ook jeugdtrainer is.