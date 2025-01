Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) hekelt feit dat overleg met oppositie uitblijft: “Zou normaalste zaak van de wereld moeten zijn”

De Kortrijkse gemeenteraad staat voor vernieuwingen onder leiding van kersvers voorzitter Vincent Van Quickenborne. Met plannen voor meer debat, betere structuur en innovatieve digitalisering wil hij de raad opwaarderen tot een pionier in Vlaanderen. Hoewel Van Quickenborne tevreden terugblikt op de eerste raad, uit Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) kritiek op het gebrek aan overleg met de oppositie. Hij pleit voor een grotere rol van oppositieleden, zoals in het (onder)voorzitterschap van raadscommissies. Het debat hierover wordt binnenkort voortgezet in een overleg met de fractieleiders.

Eerst even dit: er zijn een aantal nieuwigheden op til in de Kortrijkse gemeenteraad. Kersvers voorzitter en voormalig burgemeester Vincent Van Quickenborne heeft een aantal voorstellen klaarliggen waarmee hij van de Kortrijkse gemeenteraad een pionier wil maken in de opwaardering van de gemeenteraad. De nieuwigheden zouden onder andere moeten zorgen voor meer debat, een betere structuur en een verbeterde livestreaming. “Maar let op”, zegt Van Quickenborne. “Het gaat voorlopig nog om voorstellen!” Zaterdag is er een overleg gepland met de fractieleiders hierover.

De nieuwigheden: 1. Meer debat en inspraak – Spontane debatten: minder voorleessessies, meer ruimte voor vrije discussie en themadebatten over grote beleidslijnen (bijvoorbeeld mobiliteitsplan, toekomst van kerken, sociale thema’s). – Betrokkenheid van alle raadsleden: niet alleen oppositie, maar ook meerderheid moet meer tussenkomen en voorstellen doen. – Tegenvraag als nieuw instrument: raadsleden kunnen direct reageren op elkaar met een korte vraag en antwoord, naar voorbeeld van het Europees Parlement. 2. Betere voorbereiding en structuur – Kort en to the point: beperk spreektijden om lange monologen te vermijden. – Vormingssessies: training voor raadsleden om efficiënt en effectief deel te nemen aan debatten. 3. Gemeenteraad on tour – Lokale sessies in deelgemeenten: de gemeenteraad gaat naar de zeven deelgemeenten (+ Sente) om belangrijke dossiers lokaal toe te lichten en inwoners te betrekken. 4. Digitalisering en toegankelijkheid – Verbeterde livestreaming: gebruik van meerdere camera’s en betere geluidskwaliteit om de gemeenteraad aantrekkelijker te maken voor kijkers. – Live zichtbare stemresultaten: kijkers kunnen meteen zien hoe er gestemd wordt. 5. Voorbeeldfunctie – Kortrijk als rolmodel: Van Quickenborne wil van de gemeenteraad een voorbeeld maken voor heel Vlaanderen, met een boeiende en interactieve aanpak.

Nu de eerste gemeenteraad geweest is, blikt de voorzitter alleszins tevreden terug: “Ik stel deze voorstellen voor omdat ik de gemeenteraad wil opwaarderen, naar het voorbeeld van een parlement. De gemeenteraad is het hart van de Kortrijkse democratie, waar verkozenen spreken namens de Kortrijkzanen.”

“Mijn voorgangster Helga Kints heeft veel bereikt: correcte spreektijden, goede dialogen en interessante debatten. Ik wil dat verderzetten en met nieuwe ideeën zorgen voor boeiende en dynamische vergaderingen. De eerste gemeenteraad vond ik sterk. Iedereen kwam aan bod, antwoorden waren goed onderbouwd en de spreektijden werden gerespecteerd. Door bondig te zijn, kun je helder blijven. Als we in die lijn doorgaan, wordt het alleen maar beter. Kortrijk wil pionier zijn in het opwaarderen van de gemeenteraad en leren van anderen.”

Overleg blijft uit

Toch liet de oppositie, in de vorm van Wouter Vermeersch, zich al kritisch uit over de gang van zaken onder de voorzitter. De Vlaams Belang-fractieleider hekelt niet per se de inhoud van de wijzigingen, maar de manier waarop ze naar voren worden geschoven. “Dat er ondertussen nog altijd geen overleg is geweest tussen de fractieleiders, is ongezien in Vlaanderen”, zei hij tijdens de gemeenteraad.

Voorzitter Van Quickenborne reageerde na de interpellatie van Vermeersch dat er zaterdag een eerste bureau van de fractieleiders is, waarop dergelijke zaken besproken zullen worden. Ondertussen werd er tijdens de gemeenteraad wel al gestemd wie de voorzitter van de raadscommissies zou worden. Dat waren Peter Sustronck (N-VA), Axel Weydts (Vooruit) en Jeroen Ceuppens (TBSK).

“Waarom niet eens iemand van de oppositie voorzitter van zo’n raadcommissie maken?”, stelt Wouter Vermeersch zich nu luidop de vraag. “Dat maakt voor mij echt niet uit of dat Groen of Vlaams Belang is (de enige twee oppositiepartijen, red.). Tijdens de vorige legislatuur was Hannelore Vanhoenacker (toen oppositielid, red.) bijvoorbeeld nog voorzitter van een raadscommissie. Dat zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.”

Ondervoorzitter uit oppositie?

De voorzitters zijn dan wel al verkozen, maar volgens Vermeersch moet het mogelijk zijn nog bij te sturen bij de ondervoorzitters. Dat stelde hij ook voor op de gemeenteraad. Hij krijgt trouwens bijval van gemeenteraadslid Axel Ronse (N-VA), die tot de meerderheid behoort: “Ik geef Wouter gelijk dat iemand van de oppositie voorzitter van een raadscommissie had moeten worden. Twee van de drie hadden voor mijn part oppositieleden mogen zijn en het maakt me niet uit of dat dan raadsleden van Groen of Vlaams Belang waren geweest. Ik vind dat je nooit bang moet zijn van het debat en dat je ze een kans moet geven.”

Burgemeester Ruth Vandenberghe reageerde op de gemeenteraad ten slotte als volgt op het voorstel van Vermeersch om ondervoorzitters vanuit de oppositie te voorzien: “Het komt toe aan het bureau van de fractieleiders om dat te beslissen. Jullie zullen daar binnenkort dus over kunnen beslissen.”