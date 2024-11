Wouter Teerlinck (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Op elke wijk warme school en ontmoetingsplek”

Wouter Teerlinck (38) oogstte 521 stemmen. Hij is getrouwd met Annelies Depreitere. Ze wonen in de Herderinnedreef en hebben drie kinderen: Tuur (10), Fien (8) en Noor (4). Wouter is zaakvoerder van de Aveve-vestiging aan de Bruggestraat.

“Ik ga voor elke wijk voluit voor een warme school en ontmoetingsplek, in het bijzonder op ‘t Rozeveld. Ze zijn het kloppende hart van de leefgemeenschappen. Voorts wil ik bouwen aan een ambitieus ondernemingsklimaat voor kleine en grote bedrijven en handelszaken. Ook wil ik me inzetten voor een toekomstgerichte ruimtelijke planning. De domeinen waarop ik me wil focussen, zijn onderwijs, ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en economie.”