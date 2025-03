Wordt parking aan station Harelbeke binnenkort betalend?

De stationsparking in Harelbeke zal in de toekomst mogelijk betalend worden. Dat maakt deel uit van een breder masterplan voor de stationsomgeving, waarbij ook andere werken gepland staan. Oppositieraadslid Dominique Windels (Vooruit) zegt dat het stadsbestuur alles op alles zou moeten zetten om de parking gratis te houden. “NMBS beslist dat niet alleen maar in samenspraak met de stad!”

De herinrichting van de stationsomgeving is een gezamenlijk project van de stad Harelbeke, de Provincie West-Vlaanderen, de NMBS en De Lijn. De studie, waarvan de kostprijs geraamd wordt op maximaal 65.000 euro, moet een geïntegreerde en duurzame mobiliteitsoplossing opleveren. De doelstellingen van het masterplan omvatten onder andere de vernieuwing en reorganisatie van de stationsomgeving, een verbeterde toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers en het herbekijken van bushaltes en parkeerbeleid.

En net dat laatste zorgde voor wat wrevel op de laatste gemeenteraad van 17 maart. Schepen van Mobiliteit Koen Opsomer kan voorlopig niet beloven dat de parking gratis blijft. “De NMBS bekijkt op dit moment verschillende openbare parkings. Ik vrees dat de parking in Harelbeke betalend kan worden”, zegt hij.

Kritiek oppositie

Oppositieraadslid Dominique Windels (Vooruit) was kritisch: “Een van de troeven van ons station is de gratis parking. NMBS beslist dat niet alleen maar in samenspraak met de stad. Ons station wordt door heel wat mensen gebruikt om naar hun werk of naar school te gaan. Het stadsbestuur zou net alles op alles moeten zetten om de parking gratis te houden, in plaats van mee te gaan in het verhaal van een betalende parking. Bovendien zou het betalend maken van de parking een enorme impact hebben op de buurt, treingebruikers gaan hun wagen in de straten rondom het station parkeren. Reden te meer om de parking gratis te houden.”

Voorlopig hebben de plannen nog geen invloed op het jaarlijkse evenement Harelbeke Zomert, dat op het stationsplein wordt georganiseerd door het Stedelijk Feestcomité Harelbeke. De werken zijn nog niet concreet ingepland. Meer info daarover volgt nog.

Verdeling kosten

Aan de studie draagt De Lijn 5.000 euro bij, de Provincie West-Vlaanderen, de NMBS en de Stad Harelbeke elk 20.000 euro.