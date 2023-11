Wordt oude brandweerkazerne nieuwe bibliotheek?

De kritiek van CD&V op de moeilijke verkoop van het AVEVE-gebouw in Langemark dwong burgemeester Dominique Cool (N-VA) op de gemeenteraad om premature plannen met gemeentelijk patrimonium uit de doeken te doen. Daarin wordt de bibliotheek de lokalen voor zowel meisjes- en jongenschiro. Als nieuwe locatie voor de bib wordt dan naar de oude brandweerkazerne gekeken, die al meer dan twintig jaar leegstaat.

Nadat een poging om het AVEVE-gebouw via Biddit te verkopen geen enkel bod opleverde, probeerde het gemeentebestuur maandag om de gemeenteraad de onderhandse verkoop van het pand te laten goedkeuren. Tevergeefs, want door de nee van de CD&V-fractie en de afwezigheid van Tristan Bruynsteen (N-VA) werd niet de vereiste meerderheid gevonden.

Nieuwe schatting

Een nieuw schattingsverslag zette de prijs van het gebouw bovendien op amper 550.000 euro, 175.000 euro lager dan de vorige schatting. “Los van wat het schattingsverslag zegt, vind ik dat we deze gebouwen niet kunnen verkopen zolang er geen concreet alternatief voorhanden is voor de verschillende verenigingen van Langemark”, verduidelijkte Brecht Bogaert het standpunt van CD&V. “Op vandaag wordt er maar wat rond gevist over onder andere de bib als bestemming voor de meisjeschiro, maar waar moet de bib dan naar toe?”

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) erkende dat je vragen kunt stellen bij de waarde van gebouw en waste zijn handen in onschuld over de aankoop door een mail te citeren die hij destijds naar collega’s in het college stuurde. Daarin stelde hij vragen over de methode van aankoop. Vervolgens lichtte hij een tipje van de sluier over de plannen met de jeugdbewegingen en het patrimonium in Langemark.

Chirocampus

“Wij zien een mogelijke Chirocampus op de plaats waar nu de bibliotheek staat”, aldus Dominique Cool. “Maar voor je dat kunt doen, heb je inderdaad een nieuwe locatie nodig voor de bibliotheek. Wat wij daarvoor zien is een andere nagel aan de doodskist van onze gemeente, namelijk het oude brandweerarsenaal dat al twintig, dertig jaar staat te verkommeren. Die ruimte staat ingekleurd als functie van openbaar nut. Dus een eerste puzzelstukje zou die bib lokaliseren nabij de fietsroute, en eventueel ook een stopmoment om een koffie te drinken. Als je daar een kunstgalerie wil houden, zou dat ook kunnen. Je zou daarboven eventueel bewoning kunnen voorzien, wat het project in zijn geheel betaalbaar zou houden.”

De burgemeester benadrukte wel dat die plannen zeker nog niet definitief zijn en dat een oplossing voor de jeugdbewegingen in overleg moet totstandkomen. (TOGH)