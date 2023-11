Wordt NVAPlus de grootste? Met eerste schepen Sherley Beernaert nog maar één lijsttrekker bekend

Met sedert enkele maanden de samensmelting van Groep a en N-VA tot NVAPlus ziet het politiek landschap voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober er compleet anders uit. Het kartel straalt ambitie uit. Doelstelling is de huidige meerderheid van Visie en STERK breken. Binnen de meerderheid wordt het vooral een strijd tussen burgemeester Ward Vergote en eerste schepen Sherley Beernaert.

Over de lijsttrekkers voor de stembusslag is het momenteel windstil. Er is één zekerheid: bij STERK wordt Sherley Beernaert net zoals zes jaar geleden lijsttrekker. Bij Visie wordt dat meer dan waarschijnlijk opnieuw de burgemeester die voor de derde legislatuur de driekleurige sjerp wil dragen.

PRO bepaalde nog niet wie lijsttrekker wordt. “We gaan dat op een democratische manier bepalen”, zegt fractieleider Ward Gillis. “Onze drie gemeenteraadsleden zijn alvast weer kandidaat. Het staat ook vast dat we als PRO naar de kiezer stappen.”

Bij NVAPlus is het afwachten wie de lijsttrekker wordt. Kiest het kartel met Sigrid Verhaeghe of Veerle Demeulenaere voor een vrouw of wordt het Gert-Jan Hovaere? Nu er geen stemplicht meer zal zijn, worden het heel andere verkiezingen. Bovendien is de lijst met het grootst aantal zetels aan zet om een coalitie te vormen. Visie had in 2018 zeven zetels, STERK vijf, Groep a en N-VA kwamen net zoals PRO uit op elk drie. De kans bestaat dus dat NVAPlus de grootste fractie wordt. Wie weet, wordt het het verhaal van het gezegde ‘als twee honden vechten om een been, loopt een derde er mee heen…’.

Afwachten is het ook of het Vlaams Belang in het Lievensdorp met een lijst opkomt. Vlaams Belang wil maar al te graag overal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar lokaal is het wat VB betreft windstil. Er is wel een Facebookpagina van Vlaams Belang Moorslede, maar niet meer dan dat.”

Nog dit. V&V-Verbeteren en Vernieuwen neemt niet deel. In februari 2021 maakten ze hun ambities in deze krant bekend, maar ondertussen sloot initiatiefnemer Jarne Verbrugghe aan bij NVAPlus. (Erik De Block)