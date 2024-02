Worden zitpenningen wel of niet uitbetaald nadat er geen gemeenteraad was?

Nadat het vorige week donderdagavond in Moorslede tot geen gemeenteraad kwam omdat de meerderheid van Visie en STERK onvoldoende in aantal was om rechtsgeldig te kunnen stemmen, is het zeer de vraag wat er gaat gebeuren met de zitpenningen. Volgens de meerderheidspartijen Visie en STERK worden de zitpenningen geschonken aan een goed doel. “Volgens mijn informatie zullen er geen zitpenningen worden uitbetaald omdat er heel eenvoudig geen zitting is geweest”, zegt fractieleider Ward Gillis (PRO).

“Gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle kreeg nooit de kans om de zitting te openen want nog voor hij dat ging doen, nam ik het woord en verklaarde waarom we met de oppositie zouden opstappen. Daags nadien nam ik contact op met de algemeen directeur met de duidelijke vraag om geen zitpenningen uit te betalen. Ik begrijp dan ook niet waarom dit maandag op het schepencollege kwam.”

Bij Visie en STERK horen we dan een heel ander verhaal. “We vinden het niet kunnen dat zitpenningen zouden worden uitbetaald”, aldus fractieleiders Johan Paret (Visie) en Andres Sioen (STERK). “Daarom besliste het schepencollege om alle zitpenningen te schenken aan drie goede doelen binnen onze gemeente, namelijk Welzijnsschakel, Kind en Gezin en Mwoislé gift Goaze. Zo krijgt een mooi bedrag toch een goede bestemming.”

De zitpenningen verschillen van gemeente tot gemeente. In Moorslede gaat het om 180 euro bruto of netto 112.77 euro. De burgemeester en vijf schepenen krijgen geen zitpenning want hun aanwezigheid op een gemeenteraad is inbegrepen in hun wedde.

Blijven dan nog over: 15 raadsleden, waarvan er vier waren verontschuldigd. Of met 11 raadsleden samen goed voor een totaal bedrag aan 1.350,47 euro aan zitpenningen.