Witte rook in de Boetestad: Veurne Plus en VoeVeurne vormen nieuwe coalitie, Peter Roose blijft burgemeester in volledig nieuw schepencollege

Er komt witte rook door de schouw van stadskantoor De Seylsteen in Veurne. Veurne Plus en VoeVeurne zijn tot een akkoord gekomen om samen de nieuwe legislatuur te leiden. Peter Roose (Veurne Plus) behoudt zijn burgemeesterssjerp, met aan zijn zij een volledig nieuw schepenteam. Voor VoeVeurne zijn dat Fre Devos, Tijs Corneillie, Ben Peperstraete, voor Veurne Plus Elise Sticker en Michèle Note.

Hoewel Team8630 op 13 oktober als verkiezingswinnaar uit de bus kwam met 37,5% van de stemmen, duurde hun overwinningseuforie niet lang. Met 9 zetels had Team8630 dus een coalitiepartner nodig. Lijsttrekker Dirk Kesteloot, die kon rekenen op 1.048 voorkeurstemmen, is er in twee weken tijd niet in geslaagd om een coalitie te vormen met nieuwkomer VoeVeurne en ook niet met Veurne Plus, de partij van de huidige én nu ook de nieuwe burgemeester Peter Roose, die in Veurne nog altijd de stemmenkampioen was met 1.538 voorkeurstemmen. Lijsttrekker Frederic Devos van VoeVeurne stond op zijn strepen, gesterkt door de prima resultaten van zijn nieuwe partij. Ze overtuigden 22,5% van de Veurnse kiezers en behaalden vijf zetels in de gemeenteraad. Voor VoeVeurne was het essentieel dat de speerpunten uit hun programma in het beleidsakkoord zouden worden opgenomen, niet wie welke postjes zou bekleden. De voorbije weken keek Peter Roose rustig maar alert de kat uit de boom. Twee weken na de verkiezingsdatum was Team8630 er nog altijd niet in geslaagd om een ‘winning team’ samen te stellen. Dus kwam Veurne Plus aan zet, die als tweede grootste partij 31,9% van de kiezers voor zich won.

Twee partijen die elkaar aanvullen

Ruim drie weken na de verkiezingen is het pleit beslecht en heeft Veurne een nieuw bestuur. Huidig burgemeester Peter Roose van Veurne Plus gaat in zee met nieuwkomer VoeVeurne. Hij krijgt een volledig vernieuwd schepencollege aan zijn zij. “Met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar heeft Veurne zonder twijfel een van de jongste colleges van burgemeester en schepenen van onze provincie”, vertelt Peter Roose fier.

“Door te opteren voor VoeVeurne hebben we naar de kiezer geluisterd” – huidig en toekomstig burgemeester Peter Roose

“Ik zie het helemaal zitten om met deze ploeg een heel verfrissend beleid uit te rollen. Onze stad krijgt een nieuwe dynamiek, zoveel is zeker. Door te opteren voor VoeVeurne hebben we naar de kiezer geluisterd. Team8630 was een optelsom van twee partijen die er fors op achteruitgingen. Samen haalden N-VA en CD&V vorige keer 12 zetels. Nu waren ze goed voor 9 zetels of een verlies van 3 zetels. Daarbij komt dat een politiek ménage à trois na verloop van tijd vaak rammelt. Daarom: liever met twee. Veurne Plus won 1 zetel (van 7 naar 8 zetels) en VoeVeurne was de verrassing die uit het niets 22,5% scoorde of 5 zetels. Dit is een duidelijk signaal van de burger. Eerst dachten we dat de inhoudelijke puzzel moeilijk ging liggen, maar de stukjes klikten wonderwel in elkaar. Dat komt omdat we heel aanvullend zijn. Dat merkten we ook bij de bevoegdheidsverdeling: we hadden maar één minuut nodig. Deze coalitie staat op stevige fundamenten.”

Keuze van het verstand én het hart

VoeVeurne-kopman Frederic Devos, die in het verleden nog schepen was in Koksijde, is eveneens heel opgetogen. “We beloofden vernieuwing, verandering en verbetering en dat is wat onze inwoners de komende jaren zullen krijgen”, belooft hij. “Met Peter Roose staat de afgetekende stemmenkampioen weer aan het hoofd van onze stad. Vriend en vijand zullen beamen dat de burgemeester uitblinkt in dossierkennis. Die bagage en continuïteit in het beleid vonden wij heel belangrijk. Veurne Plus was voor ons niet alleen een keuze van het verstand. Het was een keuze van het hart: het contact zat meteen echt goed. Er is cohesie. De nieuwe, jonge ploeg schepenen is klaar om te knallen.”

Masterplan stadsmarketing

Het nieuwe beleidsteam stippelde de krachtlijnen van hun bestuursakkoord uit om Veurne klaar te stomen voor een democratische vernieuwing met glasheldere, moderne communicatie en meer participatie op alle niveaus. Er wordt werk gemaakt van de opmaak van een masterplan stadsmarketing. Op de ‘sportieve’ agenda staat onder meer de bouw van een nieuw en energiezuinig zwembad en een nieuw kunstgrasveld in Bulskamp. Met de opwaardering van buurt- en feestcommissies, een nieuw ontmoetingscentrum in wijk De Nieuwstad, het opwaarderen van de ontmoetingscentra in Steenkerke en Avekapelle en de hernieuwbouw van Zonnewende moet Veurne een nog warmere gemeenschap worden. “Veurne heeft een hart voor jong en oud en daarbij hoort de bouw van een nieuw Jeugddorp, een ruimer aanbod kinderopvang, de uitrol van een eenzaamheidsplan en de oprichting van een cel voor armoedebestrijding”, klinkt het bij de nieuwe meerderheid.

“Als klantvriendelijke stad wordt er een Minder Hinder Draaiboek ingevoerd bij openbare werken, komt er een centraal meldpunt en worden de stedelijke werkplaatsen vernieuwd. Veurne is ook een bedrijvige stad met extra ruimte om te ondernemen, maar het beleidsteam wil ook het winkelweefsel in de stadskern versterken en de woensdagmarkt opwaarderen. In Veurne moet het ook aangenaam en betaalbaar wonen zijn met nieuwe stedenbouwkundige verordeningen, een netheidsplan, een stadsrandbos… Tot slot moet Veurne een voorbeeld zijn van een duurzame en veilige stad, met klimaatneutrale stadsgebouwen en schaalvergroting voor de politie, door te investeren in nieuwe fietspaden en deelauto’s en een goede dienstverlening in het recyclagepark.”