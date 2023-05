Wingene zet in op efficiënte afvalinzameling voor kmo’s en ondernemers

Op de gemeenteraad in Wingene van maandag 22 mei stelde gemeenteraadslid Stefaan Verhelle (CD&V) een vraag over de afvalinzameling van kmo’s en dit via het gemeentelijk recyclagepark. De gemeente steunt en helpt ondernemers en kmo’s waar nodig.

Volgens de wettelijke verplichtingen is elke gemeente verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval van haar inwoners en dit geldt niet voor bedrijfsafval. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om zelf in te staan voor de inzameling en verwerking van hun afval. Afgelopen maand ontvingen heel wat ondernemers en kmo’s de e-mail van Vlaio in hun mailbox en dit rond de verplichting van het selectief inzamelen van de verschillende afvalstromen.

Momenteel is een kmo en onderneming reeds verplicht om 22 afvalstromen selectief in te zamelen en laten ophalen om te recycleren. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle ondernemingen nog twee andere afvalstromen selectief inzamelen: keukenafval, etensresten en levensmiddelafval zoals verpakte voedingswaren.

Steun aan bedrijven waar nodig

“Elke afvalfractie afzonderlijk laten ophalen, is voor een kmo soms niet mogelijk omdat de hoeveelheden te klein zijn en er is niet altijd ruimte om deze te verzamelen”, verduidelijkt gemeenteraadslid van de CD&V Stefaan Verhelle.

Schepen Brecht Warnez (CD&V) legt uit dat de meeste bedrijven al gebruik maken van private afvalcontainers om aan hun verplichtingen te voldoen. Desondanks biedt de gemeente Wingene de mogelijkheid voor bedrijven om met huishoudelijk afval vergelijkbare afvalstoffen naar het recyclagepark te komen. Dit is zo opgenomen in het gebruiksreglement van het recyclagepark. Kmo’s kunnen grotendeels met dezelfde afvalstoffen op het recyclagepark terecht als particulieren, met uitzondering van klein gevaarlijk afval en batterijen. “Sinds de opstart van ons DIFTAR recyclagepark eind 2010 op Hille-Zuid beschikken ongeveer 250 bedrijven, waaronder ook landbouwbedrijven, over een kmo-badge”, haalt Brecht Warnez aan.

Daarnaast kunnen bedrijven gebruikmaken van witte restafvalzakken en gemeentelijke inzamelronde voor PMD en papier, karton. Bedrijven kunnen evenwel enkel van de gemeentelijke dienstverlening gebruik maken voor het huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Een metaalverwerkingsbedrijf dat een houten kast afbreekt, mag daarmee naar het recyclagepark. Houtafval is een huishoudelijk afval vergelijkbaar met bedrijfsafvalstof. Houtafval van een schrijnwerker kan dit niet doen en valt dus niet onder die categorie.

“Voor specifieke bedrijfsafvalstoffen moeten bedrijven een beroep doen op gespecialiseerde private bedrijven of collectieve inzamelingen”, weet schepen Brecht Warnez. “Zo organiseert de POM West-Vlaanderen voor kmo’s en industriële bedrijven jaarlijks een ophaling van klein gevaarlijk afval aan gereduceerd tarief. In de regio wordt bijvoorbeeld ook jaarlijks een collectieve inzameling van medisch afval voor veehouders georganiseerd. Als bedrijven dus op frequente basis grote hoeveelheden afval hebben, zien we dat zij vooral via privébedrijven inzamelen en dat is ook de bedoeling.”

Verder goed communiceren

In reactie op de vraag om actiever te communiceren over het gebruik van het recyclagepark door ondernemers en met het doel om nog meer te recycleren kondigt schepen Brecht Warnez volgende aan: “ Op korte termijn wordt het onderwerp opnieuw aangekaart bij de ondernemers en kmo’s. Het is een goed idee om rond de wetgeving en mogelijkheden rond de inzameling van bedrijfsafval nog eens te communiceren. We zullen dit opnemen in de volgende digitale nieuwsbrief.