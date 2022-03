Wingene is op zoek naar een aannemer voor de aanleg van gloednieuw vrijetijdscentrum en bibliotheek

Op maandag 28 februari vond de gemeenteraad plaats in de gemeente Wingene. Het hoofdpunt was het project rond de bouw van het Keizerspark. Het bestek tot aanstelling van een aannemer werd voorgelegd ter goedkeuring.

De site van het Keizerspark bevindt zich in het hart van de gemeente en dit op het huidig gemeenteplein. Het project omvat de bouw van een gloednieuw vrijetijdscentrum met theaterzaal, foyer, bar en bibliotheek, de renovatie van de uitbreiding van het gemeentehuis en de herinrichting van de publieke ruimte eromheen.

De naam Keizerspark verwijst naar de brouwerij en herberg De Keizer. Dit gebouw werd in de jaren ’40 aangekocht door de gemeente om er het gemeentehuis van te maken. Begin de jaren ’80 ruimde het oude gebouw plaats voor het huidige gemeentehuis.

Loten architectuur en technieken

De ontwerpplannen en bijhorende technische studies voor de loten architectuur en technieken werden gefinaliseerd en resulteerden in een bestek om aannemers aan te stellen. Het bestek werd op de gemeenteraad van maandag 28 februari voorgelegd en deskundig uit de doeken gedaan.

Het eerste lot ruwbouw en besturing en het tweede lot technieken kenden een goedkeuring. Het gaat om een bedrag van 7 367 000 euro. Aansluitend volgt nu de aanbestedingsprocedure zelf waarbij men hoopt om één of meerdere geldige offertes te ontvangen die in lijn liggen met de raming. De bouw en renovatiewerken voor het Keizerspark kent een totaal kostenplaatje van bijna 13 200 000 euro en dit inclusief BTW.

Op het meerjarenplan is een budget van 13 250 000 euro voorzien en zo zit men binnen het beschikbare budget. Het gaat hier dus om de grootste investering van de gemeente met een bedrag van iets meer dan 13 miljoen euro.

Start werken begin 2023

Oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye van de N-VA uitte zijn bezorgdheid over de kostprijs en roept op tot voorzichtigheid. “De grondige renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis vinden wij een goede zaak. Er kan iets moois uitgewerkt worden. Onze grootste zorg is de kostprijs. De offertes lopen binnenkort goed binnen en als de kostprijs te hoog is, roepen wij op tot voorzichtigheid”.

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) gaf toe dat het geen eenvoudige zaak is. “Het is afwachten wat de impact van de coronacrisis en vooral de gestegen bouwkosten zal zijn op het project. We sluiten niet uit dat er nog bijsturingen op vlak van timing en aanpak zullen moeten gebeuren. Wanneer we zicht hebben op deze factoren brengen we iedereen op de hoogte van de exacte timing en aanpak.

Als alles volgens plan verloopt en de te ontvangen offertes blijven in lijn liggen met de raming, dan kunnen de werken begin 2023 op het terrein van start gaan. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar 2025.

