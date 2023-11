Wim Vermeulen volgt Rolande Libert op in Deerlijkse gemeenteraad: “Nooit van radar verdwenen”

Tijdens de gemeenteraad van gisterenavond legde Wim Vermeulen de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor Open VLD. Hij is de opvolger van Rolande Libert, die onlangs overleed na een slepende ziekte.

Wim Vermeulen (69) is een bekend gezicht in het Deerlijkse politieke wereldje. Samen met zijn echtgenote Gerlach Servayge woont hij in de Stationsstraat. Hij was tijdens zijn actieve loopbaan secretaris van de Liberale Mutualiteiten en geniet sinds 2017 van een welverdiend pensioen. “Ik ben van Staden afkomstig en was al van jongs af geboeid door de politiek”, start Wim zijn verhaal.

“Via mijn professionele activiteiten kwam ik in contact met wijlen Nabor Bouckaert en de plaatselijke liberale beweging en in 1988 nam ik voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de PVV. Ik behaalde een bevredigende score, maar onvoldoende om verkozen te worden. Enkel lijsttrekker Nabor haalde toen voor de PVV een zitje in de gemeenteraad.”

Barman

Wim Vermeulen werd daarna het boegbeeld van de liberalen in Deerlijk. “Gedurende drie opeenvolgende legislaturen, van januari 1995 tot december 2012, zetelde ik in de gemeenteraad. Na die 18 jaar gemeenteraad werd ik in 2013 OCMW-raadslid. Het heengaan van Rolande is uiteraard een groot verlies voor onze groep. Ik had haar liever niet opgevolgd, maar het leven gaat nu eenmaal verder.”

“Het wordt eigenlijk niets nieuws voor mij. Ik ben nooit van de radar verdwenen. Ik ben alle gemeenteraden blijven volgen en fungeerde na de raadszitting steevast als barman van dienst. Een ‘jobke’ dat ik maar al te graag wil verderzetten…“

Muzikant

“Ik heb me in het verleden nooit vastgepind op specifieke dossiers maar blijf alles nauwgezet volgen. Of ik in oktober nog kandidaat zal zijn? Ja zeker, ik ben er dan 70, maar voel me – ondanks de prostaatkanker van 6 jaar geleden – nog lang niet uitgeblust.”

“Ik probeer de conditie op peil te houden met een dagelijkse wandeling in de Gavers. Regenweer of vrieskoude, niets houdt mij tegen voor een ontspannende wandeling van een 10-tal km. Mijn andere grote hobby is muziek. Ik speel euphonium en ben nog altijd lid van twee muziekkorpsen: Sint-Cecilia in Harelbeke en Sint-Cecilia in Deerlijk. Ik ben al 60 jaar muzikant en werd tijdens het jongste Sint-Ceciliafeest nog gedecoreerd.”