Wim Mestdagh is nieuw raadslid voor Open VLD

Tijdens de jongste gemeenteraad legde Wim Mestdagh (49) de eed af als gemeenteraadslid van Harelbeke.

Hij is hiermee de eerste Stasegemnaar die de fractie van Open VLD Harelbeke vervoegt. Wim vervangt Wouter Bouckaert, die jammer genoeg veel te vroeg is overleden is op 27 november 2022.

Wim Mestdagh is bakker in Stasegem. Hij is getrouwd met Leen Dujardin en heeft twee kinderen: Thibault (20) en Aurelie (18). Naast bakken houdt Wim van reizen, fietsen, voetbal en de beurs. Hij zet ook geregeld een stapje in de wereld en drinkt graag Duvel. Lise-Marie Platteau (27) wordt de nieuwe fractieleider van Open VLD Harelbeke. (Peter Van Herzeele)