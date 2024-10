Wim Dedecker (Lijst Dedecker) is nieuw in de gemeenteraad van Middelkerke: “Met veel enthousiasme de vraag van mijn oom aanvaard”

Wim Dedecker (45) behaalde 672 voorkeurstemmen. Hij zet hiermee de familiale traditie voort van politiek engagement in Middelkerke. Als zoon van voormalig schepen Luc Dedecker en broer van schepen Tom Dedecker, treedt hij in hun voetsporen. Beroepsmatig is Wim actief als verzekeringsmakelaar in Nieuwpoort en Koksijde, en heeft hij de uitnodiging van zijn oom Jean-Marie Dedecker aangenomen om zich bij diens lijst aan te sluiten. “Met veel enthousiasme heb ik de uitdaging aanvaard, want politiek zit bij ons in het bloed.” Wim woont samen met Stephanie en is de trotse vader van twee dochters, Axelle en Marie. In zijn vrije tijd is hij een fervent golfspeler.