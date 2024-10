William Brysse (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Beernem: “Onze schepenen herinneren aan de beloftes”

William Brysse is voorzitter van Jong N-VA Beernem en bestuurslid bij zowel Jong N-VA UGent als Jong N-VA Brugse Vrije. Daarnaast is hij Legal Director bij Ghent Law School Consultancy, een vzw die gratis juridisch advies verleent aan mensen die geen toegang hebben tot betaalde rechtshulp. “Ik ben zeer tevreden met mijn persoonlijk verkiezingsresultaat van 569 stemmen. Ondanks de oppositierol ga ik zeker niet stilzitten. Ik wil me onder meer inzetten voor een nieuw jeugdhuis, de aanleg van een kunstgrasveld op Sportpark Drogenbrood en meer aandacht voor ondernemers. In het jeugddebat kreeg ik voor deze voorstellen bijval van alle partijen. Het zal dus kwestie zijn onze schepenen te herinneren aan de beloftes.”