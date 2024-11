“Wil je bos of patatten planten?”: Politiek spelletje kost gemeente 48.000 euro subsidies voor bebossing

Team Nieuw Bestuur dwong CD&V op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle om kleur te bekennen bij een agendapunt over subsidies voor bebossing door zich te onthouden en één keer tegen te stemmen. Ook CD&V onthield zich en zo zorgde een politiek spelletje ervoor dat de gemeente 48.000 euro aan subsidies door de neus geboord wordt.

Op de agenda van de laatste gemeenteraad van de legislatuur stond een subsidieovereenkomst vanuit het provinciaal regiofonds voor de verwerving van grond in functie van bebossing. “We kregen al 227.000 euro aan subsidies van Vlaanderen”, legde schepen Laurent Hoornaert (TOPE8920) uit. “Nu krijgen we daarbovenop nog eens 48.000 euro van de Provincie West-Vlaanderen. Goed nieuws, al ligt één iets op mijn maag. Op de vorige gemeenteraad deelde ik een flyer uit waarin werd opgeroepen om mee te helpen met het aanplanten van het nieuwe bos. Nog geen dag later ging die flyer rond via WhatsApp in landbouwmiddens, met daarbij de tekst: ‘Eigenlijk vind ik het ook niet kunnen dat de Vlaamse regering verklaart geen goeie grond meer in te nemen,… maar blijkbaar Team Nieuw Bestuur wel’.”

Hoornaert wees op de dubbelzinnige houding van CD&V in zulke dossiers. “Jullie zijn tegen de aankoop van gronden voor bebossing, maar anderzijds keuren jullie wel de samenwerking goed om die grond te bebossen. Begrijpe wie kan.”

Bos of patatten?

“Willen jullie bos of willen jullie patatten planten?”, vroeg uittredend burgemeester Dominique Cool (N-VA) aan CD&V. “Wij gaan ons onthouden en één keer tegen stemmen. Jullie moeten beslissen. Jullie kunnen dan vieren met de landbouwers dat jullie het bos hebben tegengehouden, maar ik ben benieuwd hoe jullie dat dan zullen uitleggen aan de rest van de bevolking.”

“Als het gaat over aankoop hebben we altijd onze mening gehad”, reageerde toekomstig burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Het moment dat de grond aangekocht was, zijn we overeengekomen dat we het niet meer kunnen tegenhouden wat erop komt. Dat is de heel eenvoudige uitleg rond onze ja/nee-stemmen. Ik heb geen zin in zulke spelletjes.”

Jan Halewyck bekende nog dat hij de auteur van de foto was. “Maar de tekst komt niet van mij. De oproep tot actie komt niet van ons”, aldus Halewyck.

Uiteindelijk onthield iedereen zich, behalve Sabine Joye die tegen stemde, waardoor het agendapunt is afgekeurd. Hoe het verder moet, is koffiedik kijken. Indien het nieuwe bestuur alsnog de subsidie wil, dan moet het voor januari een extra gemeenteraad organiseren om dat punt opnieuw op de agenda te kunnen zetten.