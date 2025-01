Wijziging gemeentewegen rond verkaveling Suikerpark lokt discussies uit op Veurnse gemeenteraad

Schepen Tijs Corneillie (VoeVeurne), onder meer bevoegd voor Ruimtelijke ordening en Vergunningenbeleid, lichtte in de Veurnse gemeenteraad het agendapunt toe over de aanvraag om de rooilijn en wegeniswerken van de verkaveling op de Veurnse Suikerparksite voor Fase 2 bij te stellen.

Het agendapunt gaat hoofdzakelijk over de wijziging van gemeentewegen. “De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, waaronder ook groenaanleg, de aanleg van bijhorende bermen, en over de eventuele opname in het openbaar domein”, verduidelijkt schepen Corneillie.

“Waar zal dit eindigen? Wil men ook afstappen van ondergronds parkeren en overschakelen naar bovengronds parkeren?”

Oppositieraadslid Jan Verfaillie (team8630) reageert meteen kritisch: “Wat staat er nog op de planning om op die site te realiseren en waar zal dit eindigen, als we de situatie vergelijken met de oorspronkelijke plannen? De projectontwikkelaar wil dus afstand doen van bijkomende appartementen en in de plaats extra woningen bouwen, omdat naar deze laatste meer vraag is? Wil men ook afstappen van ondergronds parkeren en overschakelen naar bovengronds parkeren?”

Gewijzigde situatie

Oppositieraadslid Wouter Vanlouwe (team8630) springt mee op de kar van Jan Verfaillie: “Hoe komt het dat er wijzigingen worden gevraagd van het oorspronkelijke masterplan om appartementen te vervangen door woningen? Dat komt door de gewijzigde marktsituatie, en betekent dat de projectontwikkelaar zijn werk niet goed heeft gedaan. Iedereen wil meer duidelijkheid over de toekomst van dit project, over fase 2!”

Burgemeester Peter Roose nuanceert: “Het gaat hier over de wegenis! De verkavelingsvergunning moet eerst worden afgegeven, dan pas kan de omgevingsvergunning volgen, en die is nog niet ingediend!”