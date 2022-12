Wijkhuis Oud Gemeentehuis in Rumbeke uitgesteld door wegvallen subsidies, dak wordt wel al aangepakt

De realisatie van een wijkhuis in het Oud Gemeentehuis in Rumbeke is niet voor meteen. De plannen waren concreet, maar door enkele veranderingen binnen de Vlaamse regering zijn er subsidies weggevallen. Dat betekent dat een en ander herbekeken moet worden. Het dak wordt wel al op korte termijn aangepakt. Tegen april beginnen de werken.

Peter Patteeuw, Rumbekenaar en gemeenteraadslid voor CD&V polste op de gemeenteraad naar de toekomstplannen van het Oud Gemeentehuis in het centrum van de gemeente. “In het meerjarenplan 2020-2025 werden onder punt 8. Vooruit met onze Deelgemeenten, voor Rumbeke drie acties vooropgesteld. Eén van die acties is het ‘het Heroriënteren van het Oud Gemeentehuis in Rumbeke tot een wijkcenturm’. Een wijkcentrum dat zou opgezet worden door ARhus en Motena. Momenteel is daar nog niets van te merken op het Kerkplein van Rumbeke, het Oud Gemeentehuis staat er eerder wat troosteloos bij. Hoe ziet de toekomst eruit?”

Subsidies

“Het was de intentie van de stad om in het Oud Gemeentehuis, een beschermd gebouw, niet alleen de buitenschil, maar ook vanbinnen, om daar een nieuwe stek te creëren voor ARhus, samen met Motena”, vertelt schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Op een bepaald ogenblik hebben we begrotingsmatig een oefening gemaakt waarbij we rekening hielden met subsidies, het ging om 60 tot 80 procent. Op een bepaald moment heeft de Vlaamse overheid beslist om het subsidiebeleid aan te passen waardoor overheidsgebouwen niet meer in aanmerking komen. Nu willen we eerst kijken waar we eerst subsidies voor kunnen krijgen. Dat is het geval voor het dak, dat dossier is goedgekeurd en de werken starten in april.”

“Daarna zullen we verder kijken, in de volgende bestuursperiode, wat de invulling kan zijn voor het wijkhuis in samenspraak met de verschillende partners. De verenigingen die er zitten, zoals Samana, zitten nu in OCAR. We laten geen verenigingen in de kou.”