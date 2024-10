Wies Vanden Berghe (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Pittem: “Ik wil iets betekenen inhet beleid”

Wies Vanden Berghe (37) is getrouwd met Hansie Wyffels (39) en de trotse papa van Louis (6) en Charlotte (8). Hij werkt als brand and campaign manager bij Barco in Kortrijk.

“Toen ik bij de vorige verkiezingen in 2018 al opkwam voor CD&V was het omdat ik iets wou betekenen voor Pittem. Ik ben hier aangespoeld vanuit Koolskamp, maar voelde mij hier meteen thuis. Het is hier goed wonen. Ik ben uiteraard zeer blij dat ik verkozen ben als gemeenteraadslid en ga van mijn mandaat echt wel een opdracht maken. Ik ga er niet zomaar bij zitten, maar wil echt iets betekenen in het toekomstige beleid. Als fervent sporter wil ik meedenken met het dossier rond de sporthal en als papa van opgroeiende kinderen liggen mobiliteit en veiligheid mij nauw aan het hart.”