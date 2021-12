Wielsbeke wil tegen 2025 vier miljoen euro schulden aflossen

De gemeenteraad van Wielsbeke boog zich op 16 december over het meerjarenplan 2020-2025. Schepen van Financiën Filiep De Vos (CD&V) gaf aan dat de gemeente tegen 2025 4 miljoen euro zal besparen. De oppositie ging niet akkoord met het plan.

Momenteel bedraagt de schuld van de gemeente ruim 32 miljoen euro. Die zal tegen 2025 zakken met 12 procent en nog 28 miljoen euro bedragen. Dat zegt Filiep De Vos. “We hebben het meerjarenplan zo gebudgetteerd dat we de uitgaven inplannen op het moment dat we het geld nodig hebben. Vervolgens ontvangen we inkomsten door onder meer verkoop van patrimonium en subsidies.”

“Een gortige schatting”

N-VA-fractieleider Rik Buyse kaartte enkele punten uit het plan aan. Zo rekent het gemeentebestuur in 2025 een bedrag van 6,7 miljoen euro voor de verkoop van de site Hernieuwenburg. Daar staat momenteel het woon-zorgcentrum. “Dat doen jullie op basis van een schattingsverslag dat op een A4’tje is neergeschreven. Hoe kunnen jullie zo’n groot bedrag inbrengen zonder dat daar een detail van is?” U.-fractieleider Jan De Potter noemde dat botweg een gortige schatting. “Hier rekent de schatter 450 euro per vierkante meter. Voor villagrond in Wielsbeke is dat maar 370 euro.”

De Vos antwoordde dat de inbreng van 6,7 miljoen niet nodig was om investeringen te kunnen doen, zoals de heraanleg van de Heirweg. Voor die heraanleg is volgens Rik Buyse geen geld: “Daarom schuiven jullie het almaar vooruit.”

Schepen van Mobiliteit Daisy Haydon (CD&V) antwoordde: “We zetten ons budget op momenten waarop we het zeker nodig hebben. Daarnaast is de Heirweg een heel complex dossier met veel verschillende partners. Het is ook een gewestweg en je hebt de verbinding met de Mandelburg”, gaf ze aan.

Oppositie stemt tegen

De schepen van Financiën gaf nog mee dat de jaarrekeningen altijd positiever zijn dan in het meerjarenplan begroot wordt. Het meerjarenplan werd goedgekeurd door de meerderheid. De volledige oppositie stemde tegen. (NVR)