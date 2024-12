Wiebe Depoorter volgt Laura Vandamme op als voorzitter Jong N-VA Izegem: “We doen aan politiek, maar het mag ook plezant zijn”

Jong N-VA Izegem koos deze week een nieuw afdelingsbestuur. Wiebe Depoorter is verkozen tot voorzitter. Hij volgt Laura Vandamme op, die wel nog actief blijft in het bestuur. Wiebe is de zoon van Hein Depoorter, die voorzitter is van N-VA Izegem.

Maxine Libbrecht, Thibo Desmet en N-VA-gemeenteraadslid Julie Degezelle vervolledigen het afdelingsbestuur. “Met dit nieuwe bestuur willen wij ons blijven inzetten om jongeren in Izegem op een laagdrempelige manier warm te maken voor de politiek. We doen aan politiek, maar het mag bij ons zeker plezant zijn. Wij engageren ons om de Izegemse jongeren te verenigen en te mobiliseren. Dit blijkt alsmaar belangrijker in het huidige politieke landschap in Izegem, dat meer dreigt te polariseren en waar extreem-rechts zomaar genormaliseerd wordt’, duidt de voorzitter.

“Wij zullen de komende jaren aan de hand van politieke acties, maar ook leuke activiteiten, de Izegemse jongeren samenbrengen. Communicatie hierover volgt zeker nog via onze sociale media en de pers”, besluit Depoorter.