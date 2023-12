Wie wordt de nieuwe uitbater van de Kazematten?

Na meer dan tien jaar wordt de concessie voor de Kazematten opnieuw opengezet. Daardoor kunnen de souterrains achter de Sint-Jacobskerk binnenkort nieuwe uitbaters van het bargedeelte krijgen, al zullen ze wel nog moeten bijna 12.000 euro betalen aan de brouwerij Sint-Bernardus, die als huidige concessiehouder investeerde in het horecagedeelte.

In 2013 werden de ‘souterrains’ gelegen achter de Sint-Jakobskerk geopend. Toen startte ook de concessie voor het bargedeelte in de tweede kazemat gezien van links. De concessieovereenkomst van negen jaar werd wegens de coronapandemie twee keer met één jaar verlengd, maar loopt nu dus af op 28 april 2024.

Minimum 7.000 euro per jaar

Daarom moet het stadsbestuur een nieuwe prijsaanvraag uitsturen. Er is een minimum instelbedrag van 7.000 euro per jaar. Er zijn ook voorwaarden verbonden aan de concessie. Zo is de exploitant naast de uitbating van het horecagedeelte ook verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van de andere ruimtes. Als de gebruiker van de zalen catering wenst te voorzien zal dit worden verzorgd door de exploitant. De stad en het OCMW zijn zelf hier niet toe gehouden. Hiervoor voegt hij dan ook een overzicht van de cateringformules bij zijn offerte.

Sint-Bernardus

De huidige concessionaris is Brouwerij Sint-Bernardus, die in het begin van de lopende concessie een groot bedrag investeerde. Daarvan is nog een bedrag van 11.815 euro niet afgeschreven. Dat moet door de nieuwe concessionaris uitbetaald worden aan de brouwerij.

Nancy Six (IEPER2030) vroeg of Brouwerij Sint-Bernardus dan geen interesse meer heeft in de uitbating. “Dat lijkt mij toch allemaal bedenkelijk wetende dat er al een groot bedrag geïnvesteerd was. Wie het overneemt moet direct 12.000 euro op tafel leggen. Wat is de reden dat die brouwerij dat wil afstoten?”, vroeg Six.

“De uitbating wordt door iemand anders gedaan in opdracht van de brouwerij”, antwoordde schepen Philip Bolle (Vooruit). “Dat is de persoon in kwestie die daar een einde aan wil maken. Of de brouwerij nog kandidaat zal zijn zullen we zien wanneer de concessievraag weer op de markt wordt gezet.”