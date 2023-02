Wie is Liesje Cartreul, de nieuwe schepen van Avelgem? “Opening skatepark erg belangrijk”

Eind december nam Liesje Cartreul (gbA-Gemeentebelangen) de rol als schepen van Sport, Jeugd, Cultuur en Toerisme over van partijgenoot Jules Lampole. Verrassend was dat niet, want het stond al vast van bij zijn aanstelling als schepen in 2019 dat hij zou stoppen na vier jaar in dienst. Het was ook al een hele tijd geweten dat Cartreul zijn opvolgster zou worden in het Avelgemse schepencollege.

In de politiek is Liesje Cartreul relatief onervaren. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2019 stond ze nog maar voor het eerst op de lijst. “Ik wilde iets betekenen en veranderen voor Avelgem”, zegt ze vol overtuiging. “Initieel had ik weinig verwachtingen of ambitie, het was vooral afwachten wat de kiezer zou beslissen. Al snel bleek dat gbA-Gemeentebelangen een klinkende overwinning zou halen en toen veranderde alles.”

Uitstekend voorbereid

Liesje Cartreul volgt dus Jules Lampole op als schepen. “Gelukkig kon ik me optimaal voorbereiden op mijn nieuwe functie. Jules had al van voor de verkiezingen beslist om nog maar vier jaar in de politiek te blijven. Het duurde dan ook niet lang voor ik wist dat ik hem zou mogen opvolgen.” Verder voegt ze toe dat Lampole haar uitstekend heeft voorbereid op haar nieuwe functie. “Ik zie het volledig zitten. Ik heb natuurlijk al vier jaar zeer dicht met Jules samengewerkt. Vol vertrouwen kijk ik vooruit op dit nieuwe hoofdstuk.”

Ik kijk vol vertrouwen vooruit op dit nieuwe hoofdstuk

Met de aanstelling van Liesje Cartreul bestaat de meerderheid van de schepenen in Avelgem uit vrouwen, dit is een primeur voor de gemeente. In 2019 werd Lut Deseyn ook al aangesteld als eerste vrouwelijke burgemeester ooit. “Dit is niet iets waar ik of wij als partij mee bezig zijn. Het is een mooie evolutie om te zien dat meer vrouwen hun weg vinden naar de politiek, maar we zetten daar als partij niet speciaal op in. We proberen gewoon om elke positie in te vullen met de geschikte persoon.”

Belangrijkste punten

“Eén van de belangrijkste agendapunten voor mij is de opening van het nieuwe skatepark in Avelgem. Dat is iets wat al enkele jaren op de planning staat”, vervolgt Liesje. “Het is een mooi project waar de jeugd in Avelgem al lang vragende partij voor is. Het kan alleen maar positieve gevolgen hebben voor onze jeugd die via het skatepark aan het bewegen kan worden gezet.”

Liesje Cartreul zal haar functie als schepen nog uitvoeren tot de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. “We hopen natuurlijk als partij om te kunnen blijven regeren in Avelgem, en een nieuwe ambtstermijn als schepen voor mij persoonlijk zou mooi meegenomen zijn”, lacht ze. “Maar het zal de kiezer zijn die daarover zal moeten beslissen.” (JDB)