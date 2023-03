Wevelgemse Groenen schenken presentiegelden aan 12-12

Tijdens de gemeenteraad in Wevelgem stuurde de Groen-fractie een e-mail uit dat ze hun presentiegelden, die ze ontvangen als gemeenteraadslid, zullen storten aan het consortium 12-12. “Dat doen we omdat we verontwaardigd zijn dat ons gemeentebestuur amper 1.000 euro heeft vrijgemaakt voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Onze raadsleden besloten daarom om de presentiegelden van de gemeenteraad van de maand maart te schenken”, aldus fractieleider van Groen Carlo De Winter.

In een reactie antwoordt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) dat het bestuur via het bestaande reglement heel snel kan beslissen om financiële steun te bieden bij rampen. Wat ook gebeurd is bij de eerste samenkomst van het schepencollege. Hij wees ook op de mogelijkheid om dergelijke zaken aan te kaarten tijdens de gemeenteraad.