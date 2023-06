Wevelgemse gemeenteraad keurt sloop van het oude zwembad goed

Zoals aangekondigd gaat het oude zwembad dit najaar tegen de vlakte. De sloop is goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting van donderdag 8 juni. Er is ook reeds een voorontwerp van de voorlopige invulling van de site, er komt meer groen dat aansluit op de bestaande parkomgeving

Na de opening van De Zwemkom in 2021, kreeg het oude zwembad in de Vanackerestraat nog een tijdelijke invulling. Onder meer het Big Bang Wetenschapsbad vond er een thuis, en er vonden nog tal van evenementen plaats, zoals Springplank, een ontmoetingsplaats voor jonge artiesten, en het Repair Café. Ook de komende weken opent het oude zwembad nog enkele keren de deuren voor enkele activiteiten, zoals BatKuip van JC Ten Goudberge, een zomerbar met workshops en optredens. Maar dit najaar gaat het gebouw onherroepelijk tegen de vlakte.

Voorontwerp

Inmiddels is ook het voorontwerp voor de site goedgekeurd. “Na de sloop krijgt het terrein een nieuwe invulling”, zegt burgemeester Jan, Seynhaeve. “Op de plaats van het huidige zwembad komt een grasweide. Een nieuw fiets- en wandelpad zal de Lode De Boningestraat verbinden met de parking aan het gemeenteloket. Aan de achterkant van het huidige zwembad komen er enkele parkeerplaatsen bij en zal er een terrasmogelijkheid zijn. Ook daar is een groene verbinding voorzien richting het park en de bibliotheek.” De beschermde ‘berceau’ – de dreef – krijgt zo een vernieuwde toegang.

Groen rustpunt

Het plan voorziet ook een waterbekken en avontuurlijke spelprikkels. De sporthal naast het zwembad blijft nog even staan, tot de sporthal in de Hoogstraat in gebruik wordt genomen. In het ontwerp zitten ook enkele klein ingrepen langs de N8. Er komt een bomenrij aan de straatkant en de zone rond het standbeeld van de onbekende soldaat wordt opgewaardeerd als groen rustpunt.

Het plan past binnen het breder masterplan van centrum Wevelgem waarmee het centrum groener en toegankelijker wordt gemaakt aan de hand van dwarsverbindingen. In een latere fase wordt ook de kant van het Guldenbergplein heringericht.