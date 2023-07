Wevelgemse fractie Groen roept op om ook positieve zaken te brengen via meldpunt

Op het einde van de gemeenteraad staat het de gemeenteraadsleden vrij om vragen te stellen. Zo ook in Wevelgem. Dus was er donderdag een toch wel bijzondere vraag van de fractie Groen. Namelijk om via meldpunt ook positief nieuws te kunnen brengen.

“Ik had speciaal gevraagd aan de Algemeen Directeur om deze vraag als laatste op de agenda te plaatsen”, zegt fractieleider van Groen Carlo De Winter. “Net voor het zomerreces als de raad twee maanden niet samenkomt, om zo te eindigen met een positieve noot.”

Via meldpunt kunnen de inwoners een waaier van ongemakken signaleren aan de gemeente. Een voetpad dat er gevaarlijk wankel bijligt, een straatlamp die flikkert, zwerfvuil, geluidsoverlast, … een lange lijst van negatieve ongemakken die de Wevelgemnaren kunnen ervaren en dat via een bericht op de website het bestuur kenbaar maken.

Complimentje mag ook

“Dat is heel handig”, bevestigt raadslid De Winter. “Helaas wordt vaak vergeten om een compliment te geven als iemand iets goed doet. Het meldpunt op de website van de gemeente nodigt de burger uit om ‘klachten te melden. Waarom bieden we niet aan ook positieve zaken te melden. Zoals een hersteld voetpad, een nieuwe fietsstraat, een grote zone 30?”

Een vraag die bij het gemeentebestuur niet in dovemans oren viel. “Een mooi voorstel waar we graag op ingaan”, antwoordde schepen van Communicatie Bas Surmont. “We zullen aan de website een ‘tegel’ toevoegen waar onze inwoners hun positieve commentaar kunnen toevoegen.”