Wevelgem zet in 2022 in op infrastructuurwerken op industrieterrein: 23 miljoen investeringen

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar werden traditiegetrouw de aanpassingen van het meerjarenplan vastgesteld. Over de volledige periode van het meerjarenplan, van 2020 tot 2025 wordt de totale investeringsuitgave geraamd op honderd miljoen euro. Niet minder dan 23 miljoen staat gepland voor volgend jaar. De uitstaande schuld blijft gelijk, de belastingen worden niet verhoogd.

Het huidige meerjarenplan loopt van 2020 tot 2025, wat betekent dat we eind volgend jaar halverwege zijn. Het gros van de investeringen is dan ook gepland voor dit jaar, niet minder dan 23 miljoen van de in totaal 100 miljoen uit dit meerjarenplan. Het betreft vooral investeringen in infrastructuur. Een groot deel daarvan gaat naar de revitalisering van het industrieterrein in Moorsele/Gullegem en de onlangs gestarte werken in de Warandestraat en Roeselarestraat.

Vrijwilligersplatform

Zoals beloofd bij de opmaak van de meerjarenplanning komt er geen stijging van de fiscale tarieven. De aanvullende personenbelasting blijft op 6,8 procent, wat lager is dan het Vlaams gemiddelde en de omliggende gemeenten.

Zoals beloofd bij de opmaak van de meerjarenplanning, komt er geen stijging van de fiscale tarieven

Burgemeester Seynhaeve (CD&V) lichtte daarna ook toe in welke mate er werk zal worden gemaakt van de vijf vooraf geformuleerde beleidsdoelstellingen. Zo wordt 155.000 euro uitgetrokken voor het project Leefbuurt De Posthoorn, waar meer groen, ontharding en de versterking van het sociaal weefsel centraal staan. Dat zou leiden tot een methodiek die kan uitgerold worden in andere buurten en wijken. Er wordt werk gemaakt van een nieuw digitaal vrijwilligersplatform. Veel mensen willen zich als vrijwilliger inzetten, maar weten niet altijd waar ze terecht kunnen en waar de noden liggen. Het nieuwe platform linkt vraag en aanbod van vrijwillige inzet en werkt ondersteunend naar verenigingen toe. De bereidwilligheid en het enthousiasme van vrijwilligers om zich in te zetten in het vaccinatiecentrum heeft de nood naar een nieuw digitaal platform duidelijk aangescherpt. De vernieuwing van de voetbalkleedkamers in de drie deelgemeenten mag een half miljoen euro kosten. Het oude gedeelte van de Sporthal in Moorsele wordt vervangen door een nieuwe sporthal waar ook ruimte zal zijn voor de tafeltennisvereniging. De groenzone aan de Kwadries, Westakker en Kwameers zal een grondige transformatie ondergaan. Een kostenplaatje van 485.000 euro. De transformatie houdt onder meer een doorsteek naar de Bankbeekstraat in. Die straat en de gemeentelijke begraafplaats zal deels onthard worden en zal een groene as vormen met de nieuwe groenzone. Ook daar trekt de gemeente 365.000 euro voor uit.

Nevenbestemming

Vervolgens kwam uitgebreid de bespreking van de verschillende kernen aan bod en de (neven)bestemming van de kerken. De Wijnbergkerk is nu al repetitieruimte voor harmonie en koor, en zal wellicht een culturele invulling krijgen. De Sint-Theresiakerk zou op termijn een bijkomend antennepunt kunnen vormen voor het lokaal dienstencentrum, en kan een oplossing bieden voor uitbreiding van de lokale school. Algemeen zullen er in de kerken sanitaire voorzieningen komen.