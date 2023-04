Wevelgem keurt samenwerkingsovereenkomst Campus Noord goed, maar aantal parkeerplekken zorgt voor discussie in gemeenteraad

Tijdens de voorbije gemeenteraad werd de samenwerkingsovereenkomst tussen WZC Sint-Camillus, SPWe basis, OCMW Wevelgem en de gemeente Wevelgem goedgekeurd. Samen ondersteunen ze de uitbouw van Campus Noord waarbij in een eerste fase het oudste gedeelte van WZC Sint-Camillus wordt vervangen en er een nieuwe kleuterschool wordt gebouwd. “Intercommunale Leiedal zal het project leiden”, geeft burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) uitleg.

Op de laatste gemeenteraad in Wevelgem werd een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Campus Noord. De raadsleden keurden de samenwerkingsovereenkomst goed die de uitbouw van Campus Noord moet ondersteunen.

“Er komt een nieuw gebouw voor het woonzorgcentrum met 60 woonzorgkamers, een tweede nieuw gebouw wordt gedeeld tussen het WZC en SPWe basis met een aantal gedeelde ruimtes zoals een polyvalente ruimte, rusthuisklas, vergaderruimtes en een beweegklas. Daar komen 32 zorgkamers voor personen met gestabiliseerde psychiatrie en jongdementie. In dat gebouw komen ook de overige lokalen voor de kleuterschool”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Het projectbudget bedraag 14,5 miljoen euro. Daarin steekt ook de aanleg van 80 parkeerplaatsen. “Te weinig”, vond Filip Daem (N-VA). “Alleen al het aantal personeelsleden van het WZC en de school overstijgen ruim het aantal voorziene plaatsen.” “Die oefening hebben we gemaakt”, weerlegde de burgemeester. “Navraag leerde dat een groot deel van de personeelsleden de fiets neemt, in het WZC werken bovendien heel wat mensen in ploegenstelsel. De momenteel geplande 80 plaatsen kunnen eventueel nog uitgebreid worden naar 100 plaatsen.”

De heraanleg van het verkeersplateau kruispunt Lauwestraat – Deken Jonckheerestraat is ondertussen al opgestart, net als de weg- en rioleringswerken aan de Deken Jonckheerestraat. Fase 3 van de uitbouw van Campus Noord, de wegeniswerken aan de Kloosterstraat, zou normaal gezien vanaf juni van start moeten gaan. Deze zullen 45 werkdagen duren, doorgaand verkeer is dan niet mogelijk.

Herinneringsboom

De raad besliste ook dat nabestaanden van een overleden persoon een gratis herinneringsboom kunnen aanvragen. Die herinneringsbomen worden jaarlijks uitgedeeld rond Allerheiligen. Er bestaat al jaren de aanplant van een geboortebos, waarbij ouders van pasgeborenen hun eigen boom kunnen planten. Sinds twee jaar kunnen ook jonggehuwden of koppels die wettelijk gaan samenwonen een gratis huwelijksboom aanvragen.

Het is onze doelstelling dat er tegen 2030 per inwoner één extra hoogstamboom bijkomt – schepen van milieu Stijn Tant (CD&V)

“We beogen daarmee te zorgen voor een blijvende herinnering”, zegt schepen van milieu Stijn Tant (CD&V). “Dat geldt zeker voor een herinneringsboom. Dat dit initiatief dient gestemd te worden op de gemeenteraad is omdat er een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. De persoon die sterft moet in Wevelgem wonen of begraven worden. De boom moet ook in Wevelgem geplant worden. Ook niet-familieleden zoals buren kunnen de boom aanvragen. Op deze manier zorgen we ook voor meer groen in de gemeente, het is onze doelstelling dat er tegen 2030 per inwoner één extra hoogstamboom bijkomt.”

Eerder dit jaar mochten jonggehuwden een liefdesboom ophalen, nu kunnen ook nabestaanden van overledenen een herinneringsboom aanvragen. © SL

Tot slot werden ook onder gesloten zitting de Wevelgemse bestuurders van de nieuwe woonmaatschappij SW+ verkozen. Voor de meerderheid (CD&V) zijn dat Chris Loosvelt die er ondervoorzitter wordt, schepen Mathieu Desmet, Luc Lannoy en Wilfried Vanneste. De afspraak met de oppositie is dat ook zij een mandaat krijgen, waarbij N-VA, Groen en Sp.a om de twee jaar de vijfde Wevelgemse bestuurder aanduiden. Momenteel is dat Vicky Claeys (sp.a).