WESTAON kaart gebrek aan plaatsen in kinderopvang aan

Bart Coopman (WESTAON) pleitte tijdens de Stadense gemeenteraad voor meer creatieve oplossingen zodat de buitenschoolse kinderopvang toegankelijker wordt.

“Heel wat ouders ondervinden problemen bij het vinden van opvang tijdens de vakantie”, stelt Bart Coopman. “Op sommige dagen van de herfstvakantie was de vraag naar opvang de helft groter dan de beschikbare capaciteit. De oorzaak van dit opvangtekort is een stijging in het aantal ingeschreven kinderen, maar er is ook een acuut personeelsprobleem door onder andere een heel beperkte instroom.”

“We gaan inderdaad op een creatieve manier moeten bekijken hoe we de instroom van medewerkers kunnen verhogen zodat er meer kinderen kunnen opgevangen worden”, antwoordde schepen van Kinderopvang Joeri Deprez (Open VLD).