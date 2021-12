Werkgroep Red Reesinghe wil bestemmingswijziging voor Reesinghesite

Tijdens de gemeenteraad van december moeten de Maldegemse raadsleden zich buigen over een amendement dat door de werkgroep Red Reesinghe werd ingediend.

De werkgroep wil dat de Reesinghesite een nieuwe bestemming krijgt waardoor bouwen er in de toekomst onmogelijk wordt. Dedyne Construct is de laatste projectontwikkelaar die plannen had om op een gedeelte naast het Reesinghebos een nieuwe verkaveling te realiseren. Daarvoor vroeg hij een omgevingsvergunning aan.

Ruim duizend bezwaarschriften

Voor de toekenning van de vergunning organiseerde het schepencollege een openbaar onderzoek. In die periode ontstond ook de werkgroep Red Reesinghe. Diens oproep om bezwaar aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning werd massaal opgevolgd. Meer dan 1.000 mensen hebben een bezwaarschrift ingediend.

De projectontwikkelaar was verrast door het groot aantal bezwaren. Hij heeft zijn aanvraag ook ingetrokken. “Wij zijn daar tevreden mee, maar we willen ook de toekomst veilig stellen”, liet Daniel Deyne, voorzitter van de werkgroep Red Reesinghe weten.

Bestemmingswijziging

De groep wil dat de gemeente een bestemmingswijziging doorvoert, waardoor ook het gedeelte van de Reesinghesite dat nu nog als woonuitbreidingszone is ingekleurd groene zone wordt. “Die beslissing zal Maldegem de zekerheid geven dat er op de site geen verkaveling meer kan komen”, legde Robin Van Kerschaver uit.

Om de gemeenteraad te verplichten het voorstel te bespreken, heeft de werkgroep een officiële weg gevonden. Als 300 inwoners hun handtekening plaatsen onder een amendement, is de gemeenteraad verplicht om het op de raadszitting te brengen.

“Wij lanceerden een oproep om ons amendement te komen ondertekenen. In een paar uur tijd hadden een kleine 900 mensen hun handtekening gezet”, klonk het tevreden bij Daniel Deyne en Robin Van Kerschaver. Het amendement wordt nog dit jaar besproken. (LV)