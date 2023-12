Werken voor waterproject de Meersen in Westouter van start in voorjaar van 2024

Er komt een waterproject van 2,5 hectare in de Meersstraat in Westouter. Burgemeester Wieland De Meyer praat over een van de mooiste projecten in deze legislatuur. “In 2018 werd dit aangekondigd in het verkiezingsprogramma en opnieuw kunnen we deze belofte in deze legislatuur realiseren. We kochten de gronden aan, gaven samen met een werkgroep de plannen vorm , hielden een online bevraging en een fysieke inspraakvergadering over de plannen.”

Ruimte

Met het project aan de Meersen wordt maximaal ruimte gegeven aan water. “De weide wordt begrensd door de Franse Beek. Op de plaats waar de beek de projectzone binnenkomt, maakt ze een bocht van 90 graden. Deze bocht vertraagt de afvoer van water in de beek en verhoogt het risico op overstromingen. Het wegwerken van dit risico en het voorzien van extra waterberging is de directe aanleiding om de weides een nieuwe invulling te geven. De recente overstromingen in de Westhoek tonen duidelijk aan dat water meer ruimte moet krijgen en dat dat best zoveel mogelijk bovenstrooms gebeurt. Iedere betrokkene erkent dat dit een voorbeeldproject is zoals er nog vele zouden moeten volgen in de Westhoek. Als gemeente zijn we hier dan ook al jarenlang mee bezig. Denk maar aan het onthardingsproject van de wijken in Westouter, of het project van de waterbuffer in Wulvergem. In Westouter werd nu de aanbesteding uitgeschreven om op een site in het hart van het dorp ruimte te geven aan het water. We doen dit door een hermeandering van de beek die hier loopt. Er worden ook overstroming- en infiltratieplaatsen voorzien.”

Andere aanpassingen

De hele site wordt verder ingericht met een fiets- en wandeldoorsteek tussen de twee wijken in Westouter, een boomgaard die kan dienen als overloopparking, een evenementenweide, speelzones en veel avontuurlijke speelnatuur. De gemeente investeert hierin 400.000 euro, de provincie neemt bijna 600.000 euro op zich. De werken starten volgend voorjaar na het geplande archeologisch onderzoek, en zullen ongeveer een jaar duren. (MDN)