Werken moeten nog starten maar nu al kost verbouwing kerk tot ontmoetingscentrum al half miljoen extra

De kostprijs voor de verbouwing van de kerk van Kemmel tot een ontmoetingscentrum, valt nu al een pak duurder uit dan gepland. Bovendien lopen de werken vertraging op. De oppositie steigert.

Op de eerste gemeenteraad van Heuvelland dit jaar stond de goedkeuring van de bestekken voor de verbouwing van de kerk van Kemmel tot een ontmoetingscentrum op de agenda. Toen al stonden oppositiepartijen N-VA en CD&V Heuvelland op de rem wegens de wel heel hoge investering.

Op de jongste gemeenteraad werd nu duidelijk dat het project een pak duurder wordt en dat er vertraging zit op de werken. “We vragen om verstandig om te springen met het belastinggeld van de Heuvellanders”, stelt Nathan Duhayon van CD&V Heuvelland. “De werken moeten nog starten en kosten al een half miljoen euro meer dan initieel voorzien.”

Rolstoeltoegankelijk

Al sinds 2013 is de kerk van Kemmel in transformatie. “Toen zijn we gestart met diverse activiteiten en een box om de gemeentelijke tentoonstellingen in te laten plaatsvinden. Toen de toeristische dienst in 2017 naar de oude pastorie verhuisde, zijn we gestart met plannen te maken om de kerk om te bouwen tot het nieuwe ontmoetingscentrum. Dit komt in de plaats van het oc De Gaper, dat zijn beste tijd gehad heeft”, klinkt het.

In de kerk komt er een nieuwe grote zaal, een foyer, een kleine zaal met keuken en een groene buitenruimte. Op de verdieping is er ruimte voor workshops en de tekenacademie van Kemmel. Alles is rolstoeltoegankelijk en wordt volgens de nieuwste technieken ingericht.

Onthouding

CD&V Heuvelland staat achter dit project maar had toch een aantal bedenkingen. “Wij kijken uit naar het resultaat. Als het oc eenmaal klaar is, kan het een heel mooie locatie worden voor onze inwoners en verenigingen. We houden wel ons hart vast voor de kostprijs en de timing van de werken.”

“We hebben begrip voor de stijgende prijzen voor bouwmaterialen, maar het bestuur kan zich daar niet blijven achter verschuilen Ook de subsidies die het gemeentebestuur binnenhaalt, vallen een pak lager uit. Met dit in het achterhoofd onthouden we ons.” Ook N-VA Heuvelland onthield zich. Burgemeester Wieland De Meyer was daarover wat teleurgesteld. “Kom dan liever af met wat voorstellen om alsnog de kostprijs te drukken.”