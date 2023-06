Welles-nietes rond gemeentefinanciën: Oppositiepartij CD&V-Eendracht eist eer voor afschaffing belasting op

De afschaffing van de forfaitaire gezins- en bedrijfsbelasting is er gekomen dankzij onze druk, zegt oppositieraadslid Eddy Recour (CD&V-Eendracht), en om dat te compenseren heeft het bestuur de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd. Schepen van Financiën Louis Degroote (Samen één) wijst die stelling af: “De werklast rond die belasting was te hoog. En wij willen het financieel evenwicht bewaken.”

“Het college heeft in november 2019 een gezins- en bedrijfsbelasting van 150 euro per gezin en 100 euro per bedrijf ingevoerd voor een periode van vijf jaar, die eenmaal geïnd werd, in 2020. Op de gemeenteraad van 16 december 2019 keurde de voltallige meerderheidsfractie (Samen één, Inzet en N-VA) deze belasting goed, terwijl wij als oppositie tegenstemden”, schetst Recour. “Gedurende twaalf achtereenvolgende gemeenteraden hebben wij met aandrang voorgesteld om die onrechtvaardige belastingen af te schaffen. Dit werd door de meerderheid telkens weggestemd.”

“Nergens was er toen sprake van ‘een grote werklast’, die nu door het bestuur als argument wordt aangevoerd om de belasting af te voeren. Alle meerderheidsraadsleden waren het er toen over eens dat die belastingdruk nodig was voor de financiering van het Nieuwe Gemeentepunt, de vroegere textielfabriek Escolys. Het is onder voortdurende druk van onze minderheidsfractie, die werd gesteund door een burgerplatform, dat de meerderheid uiteindelijk gezwicht is en de onterechte belasting werd afgeschaft. En in functie van de gigantische kosten die Escolys teweegbrengt, werden de opcentiemen verhoogd.”

Financiële ruimte

Schepen Degroote betreurt de houding van Recour: “In tegenstelling tot de andere oppositieleden heeft de heer Recour ervoor gekozen om op geen enkele wijze constructief mee te denken over de toekomst van de gemeente en het gemeentepunt. Gedurende de hele legislatuur kwam er geen enkel geloofwaardig alternatief voor de centralisatie van de diensten in het gemeentepunt. Dat de renovatie van het sterk verspreide en verouderde patrimonium een goedkoper alternatief zou zijn, is je reinste fantasie. Bovendien worden op die manier de nadelen van de versnipperde huisvesting van de diensten niet aangepakt.”

Schepen van Financiën Louis Degroote (Samen één)

“De verhoging van de opcentiemen is er gekomen om het financieel evenwicht in de gemeente te bewaken en voldoende financiële ruimte tot stand te brengen voor een volgende bestuursploeg. Dat de gemeente financieel goed werk levert, blijkt ook uit de jaarrekening 2022.”

“De afschaffing van de gezinsbelasting is er onder meer gekomen omwille van de grote werklast die de verwerking van de bezwaren met zich meebracht”, herhaalt de schepen. “De personeelsinzet hiervoor verminderde de opbrengst van de belasting, die bovendien als onrechtvaardig werd aangevoeld. Het bestuur heeft zijn visie aangepast, wat volgens mij enkel getuigt van goed bestuur en luisterbereidheid. Alleen de doden en de dwazen veranderen nooit van mening.”

Geen zicht

Stephan Titeca (CD&V-Eendracht) herhaalt dat de belasting werd afgevoerd door de continue druk van Recour, namens de fractie. “Alleszins is er geen weg terug wat het Nieuwe Gemeentepunt betreft. En als we zicht zouden hebben op het volledige kostenplaatje, zou het eenvoudiger zijn om constructief mee te denken.”