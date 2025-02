“Weinig mensen weten wat taak van schepen precies inhoudt”: Marie De Cloet (34) is de jongste telg van het nieuwe schepencollege

Tielt heeft een nieuwe meerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen. In dat schepencollege zitten enkele vertrouwde gezichten, maar ook een heleboel nieuwkomers. En die stellen we graag voor. We starten met kersvers jeugdschepen Marie De Cloet (34). Na zes jaar in de gemeenteraad voor Iedereen Telt is ze nu voor het eerst schepen.

Marie is ondanks haar relatief jonge leeftijd best een bekend gezicht in Tielt. De KSA-leidster was tussen 2013 en 2018 de uitbaatster van jongerencafé De Keet en runde tot eind vorig jaar samen met haar echtgenote Zora Van Nieuwenhuyse eetcafé QV in de Kortrijkstraat. Ze is bovendien de dochter van de welbekende theatermaker Stefaan De Cloet en groeide op in een bijzonder kroostrijk gezin, met acht broers en zussen. In de voorbije zes jaar zetelde ze behalve in de gemeenteraad ook in het bestuur van Zorg Tielt.

Dat ze de politiek zou in gaan, stond niet in de sterren geschreven. “In 2016, kort na de oprichting van de partij die toen nog Iedereen Tielt heette, stond Pascale Baert aan de deur”, vertelt ze. “Het project sprak me aan, vooral omdat Iedereen Telt volledig los staat van nationale partijen of ideologieën, want zo kan je echt op maat van Tielt werken. Omdat ik toen nog in De Keet achter de toog stond, heb ik de boot afgehouden, maar het kriebelde wel om mee te doen. In 2018, na De Keet, heb ik de stap wel gezet. In het begin was het wat zoeken, maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Mijn ouders waren in het begin wat argwanend, maar gaandeweg kregen ze er meer vertrouwen in.”

Tekort aan opvangplaatsen

Op 13 oktober kreeg Marie 505 stemmen achter haar naam, goed voor de derde plaats en een schepensjerp bij Iedereen Telt. Ze werkt nu fulltime als schepen. “Het is voor alle duidelijkheid niet zo dat Zora en ik de QV gesloten hebben omdat ik schepen ben geworden”, benadrukt ze. “Al voor de verkiezingen hadden we besloten om te stoppen met de QV (de zaak krijgt binnenkort een nieuwe toekomst met nieuwe uitbaters, red.). Per slot van rekening zijn we in april vorig jaar ouders geworden. Raf was vanzelfsprekend een heel bewuste keuze. En de keuze om al dan niet tijdelijk het horecaleven vaarwel te zeggen was even bewust. Al komt de timing wel goed uit, want nu kan ik me volledig concentreren op mijn werk als schepen.”

“Ik wil alle kinderopvang- initiatieven bezoeken om alle noden en knelpunten in kaart te brengen”

De kersverse schepen heeft de bevoegdheden jeugdbeleid, Huis van het Kind en kinderopvang onder de vleugels. Net als al haar collega’s in het tienkoppige schepencollege is ze nu vooral bezig met de noden in kaart te brengen, zowel in Tielt als in Meulebeke. “We moeten de baan wat vinden in Meulebeke. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de Meulebekenaars. We zijn nu één, maar vaak worden nog twee verschillende manieren van werken gehanteerd. Het is zaak de beste manier te kiezen. En wat de beste manier is, kan je alleen maar weten door het veld in te gaan en te luisteren. Zo ben ik al langs geweest bij Tanneke in Tielt en bij ’t Berenhuisje in Meulebeke, maar ik ben van plan om alle kinderopvanginitiatieven te bezoeken. Het zijn er 35, dus dat neemt wel wat tijd in beslag. Overal wil ik de noden en knelpunten in kaart brengen. Nu al is overduidelijk dat we met een tekort aan opvangplaatsen zitten. Daar wil ik graag wat aan doen.”

Sociale media

Opvallend is dat Marie sterk aanwezig is op sociale media, terwijl dat vroeger niet het geval was. “Ik was geen grote fan vroeger. In aanloop naar de verkiezingen heb ik echter ontdekt dat het een dankbaar medium is, zeker om een jongere doelgroep te bereiken. Ik kreeg veel positieve reacties op mijn posts en zo ben ik verder blijven doen. Op een heel eenvoudige manier kan je tonen waar je mee bezig bent. En dat is nodig, want weinig mensen weten wat de taak van een schepen precies inhoudt. Weet je dat veel mensen niet eens weten dat er elke week een vergadering van het schepencollege is? Ook mijn bezoek aan ’t Berenhuisje en aan het gemeentehuis van Meulebeke heb ik in beeld gebracht. De medewerkers van het gemeentehuis in Meulebeke kenden me zelfs al dankzij Instagram. Een absolute meerwaarde.” (SV)