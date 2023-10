Wegen tussen Groen en Vooruit scheiden: “Niet samen naar de kiezer”

Een jaar voor de verkiezingen zijn alle Beernemse partijen volop bezig met de voorbereidingen en lijstvorming. Niet alle partijen kennen hun lijsttrekker, al beslisten Groen en Vooruit wel al dat ze deze keer niet samen naar de kiezer trekken.

De politieke fracties werken in Beernem aan hun plannen voor de lokale verkiezingen van 2024. CD&V en Groen geven aan voorlopig nog weinig te kunnen vertellen over de samenstelling van hun lijst. “Wij werken aan een ploeg rond schepen Jan Vanassche”, vertelt Groen-voorzitter Ignace Tousseyn. “Jan vervulde de positie als schepen goed en doet dat nog altijd, hij zal opnieuw kopman worden. We brainstormen sinds kort over ons programma en ook de lijst moet nog vorm krijgen.”

CD&V

Bij CD&V krijgen we een gelijkaardig antwoord. De voorbereidingen bij de partij van burgemeester Jos Sypré zijn gestart, “al moeten we de plaatsen op de lijst nog bepalen”, klinkt het. Daarbij doelt CD&V naar eigen zeggen op een lijst met een “weerspiegeling van de maatschappij. Daarbij zoeken we jonge en iets oudere kandidaten en een mix tussen ondernemers en anderen Bovendien mikken we ook op kandidaten uit de verschillende deelgemeenten. We willen vooral als team naar buitenkomen en merken dat mensen zich spontaan kandidaat stellen om bij ons op te komen”, vertelt Jos Sypré. De burgemeester geeft toe dat zijn naam opnieuw in de spotlights staat om de lijst te trekken, maar wil daar nog niet op vooruitlopen. “We hebben de ambitie om te blijven besturen en komen vanaf januari naar buiten met onze plannen”, klinkt het.

Vooruit

Bij Vooruit zijn wel een aantal zaken anders in vergelijking met drie jaar geleden. “De eerste drie plaatsen moeten bij ons nog afgeklopt worden. We zullen niet meer samen met Groen naar de kiezer trekken. Zij gaven aan vanaf nu alleen op te komen. Wellicht zal ik als uittredend schepen opnieuw een grote rol spelen, maar daar is nog geen definitieve beslissing over genomen”, vertelt schepen Vicky Reynaert. “Ons programma spitst zich vooral toe op extra centen voor de buitenschoolse kinderopvang. Door het nieuwe decreet verliest onze gemeente tot 400.000 euro voor kinderopvang. Beernem zal zwaar moeten investeren om die werking te bewaren. Daarnaast hechten we veel belang aan betaalbaar wonen, verkeersveiligheid, natuur en milieu.”

N-VA

N-VA wil de oppositiebanken opnieuw inruilen voor een plek in de meerderheid. “We hebben goed bestuurd voor deze legislatuur, we willen de draad opnieuw oppikken”, vertelt fractieleider Gijs Degrande. “Daarbij vinden we het vooral belangrijk dat er realistische doelen worden opgesteld. Er is te veel beloofd die niet kon worden waargemaakt. Dat is niet goed voor de geloofwaardigheid van de politiek. Daarnaast moeten we anticiperen op de uitdagingen van de toekomst zoals elektrificatie van de gemeente voor zowel burger als ondernemer en landbouwer, mobiliteit, betaalbaar wonen, het debat rond schaalvergroting, identiteit en dienstverlening.”