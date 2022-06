Weerwerk tegen mogelijk bedrijventerrein duurt verder: petitie overhandigd op gemeenteraad

Oppositiepartij STiP heeft op de Izegemse gemeenteraad een petitie afgeleverd tegen de mogelijke komst van een bedrijventerrein aan De Mol. De partij zamelde tijdens twee rondgangen 325 handtekeningen in.

“Een mooi resultaat, want 98 procent van de mensen bij wie we aanbelden tekende de petitie”, zegt Kurt Grymonprez. “Het toont aan dat niemand van de inwoners het idee van zo’n bedrijventerrein op die locatie genegen is. Ik wil de stad wel bedanken omdat alsnog een ruimer aantal inwoners werd aangeschreven omtrent deze kwestie. De provincie hield het aanvankelijk bij een beperkter schrijven, maar dat vonden we niet correct.”

Ondertunneling

“Ik vind het wel frappant dat de voorwaarden die de stad naar voor schuift, namelijk een ruime groenbuffer tussen de bedrijvenzone en de wijk en een ondertunneling van de E403 richting Roeselare, in geen enkel verslag of nota duidelijk aangeduid staan. Dat lijken me geen dwingende voorwaarden.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) haalde aan dat het nog steeds om een zoekzone gaat en dat er door de provincie nog niets beslist is. “In een verslag van juni vorig jaar maakten we overigens wel al melding van die voorwaarden”, meent ze.

“We kunnen enkel akkoord gaan met het verdere planproces als die twee voorwaarden vervuld zijn. De mogelijke kost van een ondertunneling is overigens voor wie het bedrijventerrein aanlegt, niet voor de betrokken steden.” Het openbaar onderzoekt rond de bedrijventerreinen loopt nog tot en met 1 juli.